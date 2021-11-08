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هيئة الأدب والنشر والترجمة تعلن تنظيم "ملتقى الترجمة" ديسمبر المقبل

يأتي لبحث الواقع في المملكة والمشكلات والتحديات التي يواجهها المترجمون

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم، تنظيم "ملتقى الترجمة" خلال الفترة 2 - 3 ديسمبر 2021م في مقر وزارة التعليم بالرياض، لبحث واقع نشاط الترجمة في المملكة، والمشكلات والتحديات التي يواجهها المترجمون، بمشاركة عدد من المتخصصين والمترجمين والفاعلين في قطاع الترجمة.

وأتاحت الهيئة الحضور لجلسات وورش الملتقى أمام جميع الراغبين من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني (https://engage.moc.gov.sa/translationforum#section-tracks).

ويناقش الملتقى على مدى يومين أهم القضايا في ميدان الترجمة الحديثة عبر ثلاث جلسات يومية، إلى جانب إقامة عشر ورش عمل لصقل مهارات الممارسين وتطوير قدراتهم في مجالات: الترجمة التحريرية، والترجمة الشفوية، وإدارة مشاريع الترجمة، وتقنيات الترجمة الحديثة وبرامجها المساندة.

وتنظم الهيئة بالتزامن مع الملتقى مسابقة "تحدي الترجمة" بمسارين للهواة والمحترفين، لإيجاد بيئة تنافسية لتطوير حركة الترجمة السمع بصرية، حيث ستتيح فرصة التنافس بين فرق مكونة من شخصين إلى ثلاثة أشخاص لترجمة أكبر عدد من المقاطع المرئية من اللغة العربية إلى عدد من اللغات، وهي: اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة الإسبانية، واللغة الكورية، وذلك للفوز بجوائز مالية تصل إلى أكثر من 200 ألف ريال سعودي موزعة بين 24 فائزاً للمسارين.

وتهدف هيئة الأدب والنشر والترجمة من تنظيم "ملتقى الترجمة" إلى تسليط الضوء على مجال الترجمة، والنهوض بالتقنيات الحديثة المستخدمة في القطاع، وتشجيع القدرات الترجمية الناشئة، إلى جانب تحسين بيئة العمل في مجال اتصالي معرفي حيوي مثل الترجمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الأدب والنشر والترجمة تعلن تنظيم "ملتقى الترجمة" ديسمبر المقبل
سبق

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم، تنظيم "ملتقى الترجمة" خلال الفترة 2 - 3 ديسمبر 2021م في مقر وزارة التعليم بالرياض، لبحث واقع نشاط الترجمة في المملكة، والمشكلات والتحديات التي يواجهها المترجمون، بمشاركة عدد من المتخصصين والمترجمين والفاعلين في قطاع الترجمة.

وأتاحت الهيئة الحضور لجلسات وورش الملتقى أمام جميع الراغبين من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني (https://engage.moc.gov.sa/translationforum#section-tracks).

ويناقش الملتقى على مدى يومين أهم القضايا في ميدان الترجمة الحديثة عبر ثلاث جلسات يومية، إلى جانب إقامة عشر ورش عمل لصقل مهارات الممارسين وتطوير قدراتهم في مجالات: الترجمة التحريرية، والترجمة الشفوية، وإدارة مشاريع الترجمة، وتقنيات الترجمة الحديثة وبرامجها المساندة.

وتنظم الهيئة بالتزامن مع الملتقى مسابقة "تحدي الترجمة" بمسارين للهواة والمحترفين، لإيجاد بيئة تنافسية لتطوير حركة الترجمة السمع بصرية، حيث ستتيح فرصة التنافس بين فرق مكونة من شخصين إلى ثلاثة أشخاص لترجمة أكبر عدد من المقاطع المرئية من اللغة العربية إلى عدد من اللغات، وهي: اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة الإسبانية، واللغة الكورية، وذلك للفوز بجوائز مالية تصل إلى أكثر من 200 ألف ريال سعودي موزعة بين 24 فائزاً للمسارين.

وتهدف هيئة الأدب والنشر والترجمة من تنظيم "ملتقى الترجمة" إلى تسليط الضوء على مجال الترجمة، والنهوض بالتقنيات الحديثة المستخدمة في القطاع، وتشجيع القدرات الترجمية الناشئة، إلى جانب تحسين بيئة العمل في مجال اتصالي معرفي حيوي مثل الترجمة.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
01:28 PM

هيئة الأدب والنشر والترجمة تعلن تنظيم "ملتقى الترجمة" ديسمبر المقبل

يأتي لبحث الواقع في المملكة والمشكلات والتحديات التي يواجهها المترجمون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم، تنظيم "ملتقى الترجمة" خلال الفترة 2 - 3 ديسمبر 2021م في مقر وزارة التعليم بالرياض، لبحث واقع نشاط الترجمة في المملكة، والمشكلات والتحديات التي يواجهها المترجمون، بمشاركة عدد من المتخصصين والمترجمين والفاعلين في قطاع الترجمة.

وأتاحت الهيئة الحضور لجلسات وورش الملتقى أمام جميع الراغبين من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني (https://engage.moc.gov.sa/translationforum#section-tracks).

ويناقش الملتقى على مدى يومين أهم القضايا في ميدان الترجمة الحديثة عبر ثلاث جلسات يومية، إلى جانب إقامة عشر ورش عمل لصقل مهارات الممارسين وتطوير قدراتهم في مجالات: الترجمة التحريرية، والترجمة الشفوية، وإدارة مشاريع الترجمة، وتقنيات الترجمة الحديثة وبرامجها المساندة.

وتنظم الهيئة بالتزامن مع الملتقى مسابقة "تحدي الترجمة" بمسارين للهواة والمحترفين، لإيجاد بيئة تنافسية لتطوير حركة الترجمة السمع بصرية، حيث ستتيح فرصة التنافس بين فرق مكونة من شخصين إلى ثلاثة أشخاص لترجمة أكبر عدد من المقاطع المرئية من اللغة العربية إلى عدد من اللغات، وهي: اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة الإسبانية، واللغة الكورية، وذلك للفوز بجوائز مالية تصل إلى أكثر من 200 ألف ريال سعودي موزعة بين 24 فائزاً للمسارين.

وتهدف هيئة الأدب والنشر والترجمة من تنظيم "ملتقى الترجمة" إلى تسليط الضوء على مجال الترجمة، والنهوض بالتقنيات الحديثة المستخدمة في القطاع، وتشجيع القدرات الترجمية الناشئة، إلى جانب تحسين بيئة العمل في مجال اتصالي معرفي حيوي مثل الترجمة.

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