رئيس الحكومة اللبنانية يعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد على ضحايا الانفجار في بيروت

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد تفقَّد موقع الانفجار في مرفأ بيروت برفقة وزيرَي الداخلية محمد فهمي والأشغال ميشال نجار.
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد تفقَّد موقع الانفجار في مرفأ بيروت برفقة وزيرَي الداخلية محمد فهمي والأشغال ميشال نجار.انفجار بيروت
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد تفقَّد موقع الانفجار في مرفأ بيروت برفقة وزيرَي الداخلية محمد فهمي والأشغال ميشال نجار.
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد تفقَّد موقع الانفجار في مرفأ بيروت برفقة وزيرَي الداخلية محمد فهمي والأشغال ميشال نجار.