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رئيس الحكومة اللبنانية يعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد على ضحايا الانفجار في بيروت

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد تفقَّد موقع الانفجار في مرفأ بيروت برفقة وزيرَي الداخلية محمد فهمي والأشغال ميشال نجار.

انفجار بيروت

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رئيس الحكومة اللبنانية يعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد على ضحايا الانفجار في بيروت
سبق

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد تفقَّد موقع الانفجار في مرفأ بيروت برفقة وزيرَي الداخلية محمد فهمي والأشغال ميشال نجار.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
09:51 PM
اخر تعديل
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
10:58 PM

رئيس الحكومة اللبنانية يعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد على ضحايا الانفجار في بيروت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
3
2,669

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد تفقَّد موقع الانفجار في مرفأ بيروت برفقة وزيرَي الداخلية محمد فهمي والأشغال ميشال نجار.

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