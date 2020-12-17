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بريطانيا تسجل 532 وفاة جديدة و 35383 إصابة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات باليونان بلغ 3948 والوفيات 128710 شخص

سجلت بريطانيا 532 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات فيها 66050 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى أنها أحصت 35383 إصابة جديدة بالعدوى، الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى قرابة المليون و 948 ألف حالة.

كما سجلت اليونان 78 حالة وفاة و 1155 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 3948 حالة وفاة و128710 إصابات بالفيروس التاجي.

بريطانيا اليونان فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تسجل 532 وفاة جديدة و 35383 إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت بريطانيا 532 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات فيها 66050 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى أنها أحصت 35383 إصابة جديدة بالعدوى، الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى قرابة المليون و 948 ألف حالة.

كما سجلت اليونان 78 حالة وفاة و 1155 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 3948 حالة وفاة و128710 إصابات بالفيروس التاجي.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
10:08 PM

بريطانيا تسجل 532 وفاة جديدة و 35383 إصابة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات باليونان بلغ 3948 والوفيات 128710 شخص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بريطانيا 532 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات فيها 66050 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى أنها أحصت 35383 إصابة جديدة بالعدوى، الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى قرابة المليون و 948 ألف حالة.

كما سجلت اليونان 78 حالة وفاة و 1155 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 3948 حالة وفاة و128710 إصابات بالفيروس التاجي.

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