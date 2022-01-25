النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ماكرون" يجري مباحثات هاتفية مع "بوتين" حول الأزمة الأوكرانية الجمعة

حذر روسيا من دفع ثمن باهظ إذا اجتاحت كييف

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الثلاثاء"، أنه سيعقد مباحثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أزمة أوكرانيا الجمعة المقبل.

وحذر "ماكرون" روسيا من أنها ستدفع ثمنًا باهظًا جدًا إذا اجتاحت أوكرانيا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ماكرون" يجري مباحثات هاتفية مع "بوتين" حول الأزمة الأوكرانية الجمعة
سبق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الثلاثاء"، أنه سيعقد مباحثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أزمة أوكرانيا الجمعة المقبل.

وحذر "ماكرون" روسيا من أنها ستدفع ثمنًا باهظًا جدًا إذا اجتاحت أوكرانيا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
09:12 PM

"ماكرون" يجري مباحثات هاتفية مع "بوتين" حول الأزمة الأوكرانية الجمعة

حذر روسيا من دفع ثمن باهظ إذا اجتاحت كييف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
618

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الثلاثاء"، أنه سيعقد مباحثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أزمة أوكرانيا الجمعة المقبل.

وحذر "ماكرون" روسيا من أنها ستدفع ثمنًا باهظًا جدًا إذا اجتاحت أوكرانيا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,913
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,904
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,760

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة