يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن أحمد يرأس الجمعية السعودية لطب العيون، واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع)، ورئيس مجلس إدارة مجلس الشرق الأوسط الأفريقي لطب العيون (مياكو)، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مكافحة العمى، كما نال سموه العديد من الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية في مجال طب العيون ومكافحة العمى.

‏‎وأوضحت الوكالة أن الاختيار يأتي تقديرًا لجهوده في مجال طب العيون بشكل عام ومكافحة العمى بشكل خاص.

‏‎أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة العمى اختيار الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز سفيرًا عالميًّا للوكالة.

"عبد العزيز بن أحمد" سفيرًا عالميًّا للوكالة الدولية لمكافحة العمى وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-02 ‏‎أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة العمى اختيار الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز سفيرًا عالميًّا للوكالة. ‏‎وأوضحت الوكالة أن الاختيار يأتي تقديرًا لجهوده في مجال طب العيون بشكل عام ومكافحة العمى بشكل خاص. يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن أحمد يرأس الجمعية السعودية لطب العيون، واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع)، ورئيس مجلس إدارة مجلس الشرق الأوسط الأفريقي لطب العيون (مياكو)، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مكافحة العمى، كما نال سموه العديد من الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية في مجال طب العيون ومكافحة العمى.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442 07:17 PM

"عبد العزيز بن أحمد" سفيرًا عالميًّا للوكالة الدولية لمكافحة العمى تقديرًا لجهوده في مجال طب العيون بشكل عام





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‏‎أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة العمى اختيار الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز سفيرًا عالميًّا للوكالة.

‏‎وأوضحت الوكالة أن الاختيار يأتي تقديرًا لجهوده في مجال طب العيون بشكل عام ومكافحة العمى بشكل خاص.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن أحمد يرأس الجمعية السعودية لطب العيون، واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع)، ورئيس مجلس إدارة مجلس الشرق الأوسط الأفريقي لطب العيون (مياكو)، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مكافحة العمى، كما نال سموه العديد من الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية في مجال طب العيون ومكافحة العمى.