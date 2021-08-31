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شرطة الرياض تستعيد 9 مركبات مسروقة وتطيح بسارقيها

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا للنيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استعادة تسع مركبات مسروقة بمدينة الرياض، والقبض على سارقيها، وهم مواطن ومقيمَيْن من الجنسية اليمنية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض تستعيد 9 مركبات مسروقة وتطيح بسارقيها
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استعادة تسع مركبات مسروقة بمدينة الرياض، والقبض على سارقيها، وهم مواطن ومقيمَيْن من الجنسية اليمنية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
11:16 PM

شرطة الرياض تستعيد 9 مركبات مسروقة وتطيح بسارقيها

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استعادة تسع مركبات مسروقة بمدينة الرياض، والقبض على سارقيها، وهم مواطن ومقيمَيْن من الجنسية اليمنية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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