شرطة الرياض تستعيد 9 مركبات مسروقة وتطيح بسارقيها

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا للنيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استعادة تسع مركبات مسروقة بمدينة الرياض، والقبض على سارقيها، وهم مواطن ومقيمَيْن من الجنسية اليمنية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.