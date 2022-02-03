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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

أرامكو السعودية تعلن شراكة إستراتيجية طويلة الأجل مع فريق "آستون مارتن كوجنيزانت" لسباق الفورمولا 1

أعلنت أرامكو السعودية وفريق (آستون مارتن كوجنيزانت) لسباق الفورمولا 1 اليوم شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، تسعى الشركة من خلالها إلى تعزيز إستراتيجيتها الرامية لتطوير محركات الاحتراق الداخلي ذات الكفاءة العالية، وتقنيات الوقود المستدام عالي الأداء، ومواد التشحيم المتطورة، واستخدام المواد غير المعدنية في المركبات.
وتشمل الشراكة -إلى جانب أعمال البحث والتطوير- حقوق رعاية الفريق واتفاقية الترخيص، كما تشمل أيضًا حقوقًا حصرية في استخدام العلامات التجارية لأنواع الوقود ومواد التشحيم التي تنتجها أرامكو السعودية، والترويج لها تجاريًا.
وبناءًا على ذلك سيُطلق على الفريق اسم آستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباق الفورمولا 1، ويعزّز هذا التعاون دور أرامكو السعودية العالمي كراعٍ إستراتيجي وعالمي للفورملا 1، التي تعد أبرز فعالية سباق سيارات في العالم، حيث تحظى بمتابعة ما يزيد عن 1.9 مليار مشجّع حول العالم.
وستسهم الجهود المشتركة في مجالي البحث والتطوير في تعزيز الجهود السابقة التي بذلها الفريق لتحقيق هدف الفورملا 1، وهو تزويد جميع المحركات بوقودٍ مستدام بحلول عام 2025م. كما ستركّز الشراكة أيضًا على تطوير وتسويق تقنيات المحركات الموفِّرة للوقود التي تستهدف سيارات الركّاب، علاوة على تطوير محركّات هجينة فائقة الكفاءة لسيارات السباق.
وقال رئيس مجلس إدارة فريق آستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباق الفورملا 1 لورانس سترول: "جئنا إلى هذه الرياضة من أجل تحقيق الانتصارات، لهذا يسرنا أن نرحب بشريك رائع بمكانة أرامكو السعودية التي عُرفت بأن لديها رصيدًا هائلًا من المِلكيات الفكرية والإمكانات التقنية، ونثق بأنها ستشكّل قيمة مضافة لفريقنا في طريقه لتحقيق هدفنا المتمثل في حصد بطولات العالم للفورملا 1".
وأضاف : "تبرهن شراكتنا التاريخية على حجم طموحاتنا في جعل فريقنا قوة رائدة وقادرة على الفوز في سباقات الفورملا 1، وأن نُبرز مستوى الأداء والاستدامة التي تتمتع بها منتجات أرامكو السعودية".
من جانبه أكد النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني أن هذه الشراكة تعكس التزام أرامكو السعودية المتواصل بتطبيق حلولٍ منخفضة الكربون لتقنيات الوقود والمحركات، وهو ما يتسق مع الجهود التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات في قطاعات السيارات والنقل في العالم، وطموح أرامكو السعودية لإمداد قطاع السيارات في العالم بالوقود وزيوت التشحيم الممتازين، ومن شأن هذه الشراكة مع فريق آستون مارتن أن تعرّف بمنتجات أرامكو السعودية عالية الجودة، وتعزّز من التزامنا المشترك بالتميّز الهندسي والابتكار، حيث أن الفرصة مواتية لتحقيق نتائج مبهرة داخل حلبة السباق وخارجها.
وفي السياق ذاته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة آستون مارتن لتقنيات الأداء مارتن وايتمارش: "يتحقق الفوز في الفورملا 1 من خلال تجميع أفضل ما يكوّن المركبات وإدارتها، لهذا فإن الابتكارات والخبرات التقنية الفائقة التي تمتلكها أرامكو السعودية ستصنع فرقًا حقيقيًا، وتضيف قيمة كبيرة للنهوض بأداء فريق آستون مارتن أرامكو كوجنيزانت فورملا 1 وإلى نجاحه في المستقبل."
وبدوره قال كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية أحمد الخويطر: "نحن متحمسون للتعاون مع اسمٍ بارز في مجال السيارات لدفع عجلة التقدم في تقنية سيارات السباق، ومن شأن خبراتنا المشتركة وإمكاناتنا في تطوير أداء المحركات وخفض الانبعاثات أن تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في هذه الرياضة، وامتدادًا إلى قطاع السيارات ككل".

أرامكو آستون مارتن كوجنيزانت فورمولا 1

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أرامكو السعودية تعلن شراكة إستراتيجية طويلة الأجل مع فريق "آستون مارتن كوجنيزانت" لسباق الفورمولا 1
سبق

أعلنت أرامكو السعودية وفريق (آستون مارتن كوجنيزانت) لسباق الفورمولا 1 اليوم شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، تسعى الشركة من خلالها إلى تعزيز إستراتيجيتها الرامية لتطوير محركات الاحتراق الداخلي ذات الكفاءة العالية، وتقنيات الوقود المستدام عالي الأداء، ومواد التشحيم المتطورة، واستخدام المواد غير المعدنية في المركبات.
وتشمل الشراكة -إلى جانب أعمال البحث والتطوير- حقوق رعاية الفريق واتفاقية الترخيص، كما تشمل أيضًا حقوقًا حصرية في استخدام العلامات التجارية لأنواع الوقود ومواد التشحيم التي تنتجها أرامكو السعودية، والترويج لها تجاريًا.
وبناءًا على ذلك سيُطلق على الفريق اسم آستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباق الفورمولا 1، ويعزّز هذا التعاون دور أرامكو السعودية العالمي كراعٍ إستراتيجي وعالمي للفورملا 1، التي تعد أبرز فعالية سباق سيارات في العالم، حيث تحظى بمتابعة ما يزيد عن 1.9 مليار مشجّع حول العالم.
وستسهم الجهود المشتركة في مجالي البحث والتطوير في تعزيز الجهود السابقة التي بذلها الفريق لتحقيق هدف الفورملا 1، وهو تزويد جميع المحركات بوقودٍ مستدام بحلول عام 2025م. كما ستركّز الشراكة أيضًا على تطوير وتسويق تقنيات المحركات الموفِّرة للوقود التي تستهدف سيارات الركّاب، علاوة على تطوير محركّات هجينة فائقة الكفاءة لسيارات السباق.
وقال رئيس مجلس إدارة فريق آستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباق الفورملا 1 لورانس سترول: "جئنا إلى هذه الرياضة من أجل تحقيق الانتصارات، لهذا يسرنا أن نرحب بشريك رائع بمكانة أرامكو السعودية التي عُرفت بأن لديها رصيدًا هائلًا من المِلكيات الفكرية والإمكانات التقنية، ونثق بأنها ستشكّل قيمة مضافة لفريقنا في طريقه لتحقيق هدفنا المتمثل في حصد بطولات العالم للفورملا 1".
وأضاف : "تبرهن شراكتنا التاريخية على حجم طموحاتنا في جعل فريقنا قوة رائدة وقادرة على الفوز في سباقات الفورملا 1، وأن نُبرز مستوى الأداء والاستدامة التي تتمتع بها منتجات أرامكو السعودية".
من جانبه أكد النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني أن هذه الشراكة تعكس التزام أرامكو السعودية المتواصل بتطبيق حلولٍ منخفضة الكربون لتقنيات الوقود والمحركات، وهو ما يتسق مع الجهود التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات في قطاعات السيارات والنقل في العالم، وطموح أرامكو السعودية لإمداد قطاع السيارات في العالم بالوقود وزيوت التشحيم الممتازين، ومن شأن هذه الشراكة مع فريق آستون مارتن أن تعرّف بمنتجات أرامكو السعودية عالية الجودة، وتعزّز من التزامنا المشترك بالتميّز الهندسي والابتكار، حيث أن الفرصة مواتية لتحقيق نتائج مبهرة داخل حلبة السباق وخارجها.
وفي السياق ذاته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة آستون مارتن لتقنيات الأداء مارتن وايتمارش: "يتحقق الفوز في الفورملا 1 من خلال تجميع أفضل ما يكوّن المركبات وإدارتها، لهذا فإن الابتكارات والخبرات التقنية الفائقة التي تمتلكها أرامكو السعودية ستصنع فرقًا حقيقيًا، وتضيف قيمة كبيرة للنهوض بأداء فريق آستون مارتن أرامكو كوجنيزانت فورملا 1 وإلى نجاحه في المستقبل."
وبدوره قال كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية أحمد الخويطر: "نحن متحمسون للتعاون مع اسمٍ بارز في مجال السيارات لدفع عجلة التقدم في تقنية سيارات السباق، ومن شأن خبراتنا المشتركة وإمكاناتنا في تطوير أداء المحركات وخفض الانبعاثات أن تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في هذه الرياضة، وامتدادًا إلى قطاع السيارات ككل".

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
08:54 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
12:47 AM

أرامكو السعودية تعلن شراكة إستراتيجية طويلة الأجل مع فريق "آستون مارتن كوجنيزانت" لسباق الفورمولا 1

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت أرامكو السعودية وفريق (آستون مارتن كوجنيزانت) لسباق الفورمولا 1 اليوم شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، تسعى الشركة من خلالها إلى تعزيز إستراتيجيتها الرامية لتطوير محركات الاحتراق الداخلي ذات الكفاءة العالية، وتقنيات الوقود المستدام عالي الأداء، ومواد التشحيم المتطورة، واستخدام المواد غير المعدنية في المركبات.
وتشمل الشراكة -إلى جانب أعمال البحث والتطوير- حقوق رعاية الفريق واتفاقية الترخيص، كما تشمل أيضًا حقوقًا حصرية في استخدام العلامات التجارية لأنواع الوقود ومواد التشحيم التي تنتجها أرامكو السعودية، والترويج لها تجاريًا.
وبناءًا على ذلك سيُطلق على الفريق اسم آستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباق الفورمولا 1، ويعزّز هذا التعاون دور أرامكو السعودية العالمي كراعٍ إستراتيجي وعالمي للفورملا 1، التي تعد أبرز فعالية سباق سيارات في العالم، حيث تحظى بمتابعة ما يزيد عن 1.9 مليار مشجّع حول العالم.
وستسهم الجهود المشتركة في مجالي البحث والتطوير في تعزيز الجهود السابقة التي بذلها الفريق لتحقيق هدف الفورملا 1، وهو تزويد جميع المحركات بوقودٍ مستدام بحلول عام 2025م. كما ستركّز الشراكة أيضًا على تطوير وتسويق تقنيات المحركات الموفِّرة للوقود التي تستهدف سيارات الركّاب، علاوة على تطوير محركّات هجينة فائقة الكفاءة لسيارات السباق.
وقال رئيس مجلس إدارة فريق آستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباق الفورملا 1 لورانس سترول: "جئنا إلى هذه الرياضة من أجل تحقيق الانتصارات، لهذا يسرنا أن نرحب بشريك رائع بمكانة أرامكو السعودية التي عُرفت بأن لديها رصيدًا هائلًا من المِلكيات الفكرية والإمكانات التقنية، ونثق بأنها ستشكّل قيمة مضافة لفريقنا في طريقه لتحقيق هدفنا المتمثل في حصد بطولات العالم للفورملا 1".
وأضاف : "تبرهن شراكتنا التاريخية على حجم طموحاتنا في جعل فريقنا قوة رائدة وقادرة على الفوز في سباقات الفورملا 1، وأن نُبرز مستوى الأداء والاستدامة التي تتمتع بها منتجات أرامكو السعودية".
من جانبه أكد النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني أن هذه الشراكة تعكس التزام أرامكو السعودية المتواصل بتطبيق حلولٍ منخفضة الكربون لتقنيات الوقود والمحركات، وهو ما يتسق مع الجهود التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات في قطاعات السيارات والنقل في العالم، وطموح أرامكو السعودية لإمداد قطاع السيارات في العالم بالوقود وزيوت التشحيم الممتازين، ومن شأن هذه الشراكة مع فريق آستون مارتن أن تعرّف بمنتجات أرامكو السعودية عالية الجودة، وتعزّز من التزامنا المشترك بالتميّز الهندسي والابتكار، حيث أن الفرصة مواتية لتحقيق نتائج مبهرة داخل حلبة السباق وخارجها.
وفي السياق ذاته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة آستون مارتن لتقنيات الأداء مارتن وايتمارش: "يتحقق الفوز في الفورملا 1 من خلال تجميع أفضل ما يكوّن المركبات وإدارتها، لهذا فإن الابتكارات والخبرات التقنية الفائقة التي تمتلكها أرامكو السعودية ستصنع فرقًا حقيقيًا، وتضيف قيمة كبيرة للنهوض بأداء فريق آستون مارتن أرامكو كوجنيزانت فورملا 1 وإلى نجاحه في المستقبل."
وبدوره قال كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية أحمد الخويطر: "نحن متحمسون للتعاون مع اسمٍ بارز في مجال السيارات لدفع عجلة التقدم في تقنية سيارات السباق، ومن شأن خبراتنا المشتركة وإمكاناتنا في تطوير أداء المحركات وخفض الانبعاثات أن تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في هذه الرياضة، وامتدادًا إلى قطاع السيارات ككل".

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