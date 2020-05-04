برنامج "ضيف القادة" يستضيف تيسير الجاسم غدًا

يحل تيسير الجاسم، كابتن المنتخب السعودي ونادي الأهلي السابق، يوم غد الثلاثاء ضيفًا على برنامج "ضيف القادة" في ثالث حلقاته عند الساعة الـ(11:50) مساء.

وبرنامج "ضيف القادة" برنامج رمضاني أسبوعي، يستضيف أصحاب الإنجازات والتجارب الناجحة في الرياضة السعودية، ويُبثّ مباشرة عبر حساب معهد إعداد القادة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة قد أطلق برنامج ضيف القادة في بداية شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال حلقات أسبوعية رمضانية، يستهدف فيها البرنامج الشخصيات الرياضية من أصحاب المنجزات لمعرفة قصص نجاحاتهم وتجاربهم، والصعوبات التي واجهتهم، والخبرات المعرفية التي اكتسبوها، وساعدتهم في الحصول على المنجزات، وذلك من أجل استفادة الجيل الجديد من تلك القصص الملهمة للنجاح، إضافة إلى حرص المعهد على دعم وإبراز الكوادر السعودية في جميع الرياضات.

وكانت الحلقة الأولى من البرنامج قد استضافت المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي، مدرب المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم الحاصل على جائزة أفضل مدرب للفئات السنية في آسيا لعام 2019. فيما حل علي الخضراوي، لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة المتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ضيفًا على الحلقة الثانية من البرنامج.