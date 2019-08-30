النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأهلي يدعم صفوفه بالبرازيلي لوكاس ليما لثلاثة مواسم

أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، انهاء إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما (27) عامًا، قادمًا من فريق "نانت" الفرنسي، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مع خيار التجديد لموسم إضافي؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

يشار إلى أن اللاعب البرازيلي صاحب (27 عامًا) خاض مع "نانت" الفرنسي 117 مباراة في مختلف المسابقات، والذي انتقل إليه في موسم 2016- 2017، قادمًا من الدوري البرتغالي، بعدما لعب 35 مباراة مع فريق أروكا، علمًا بأنه خاض 4 تجارب في الدوري البرازيلي قبل انتقاله إلى أوروبا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأهلي يدعم صفوفه بالبرازيلي لوكاس ليما لثلاثة مواسم
سبق

أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، انهاء إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما (27) عامًا، قادمًا من فريق "نانت" الفرنسي، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مع خيار التجديد لموسم إضافي؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

يشار إلى أن اللاعب البرازيلي صاحب (27 عامًا) خاض مع "نانت" الفرنسي 117 مباراة في مختلف المسابقات، والذي انتقل إليه في موسم 2016- 2017، قادمًا من الدوري البرتغالي، بعدما لعب 35 مباراة مع فريق أروكا، علمًا بأنه خاض 4 تجارب في الدوري البرازيلي قبل انتقاله إلى أوروبا.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
05:03 PM

الأهلي يدعم صفوفه بالبرازيلي لوكاس ليما لثلاثة مواسم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
2,176

أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، انهاء إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما (27) عامًا، قادمًا من فريق "نانت" الفرنسي، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مع خيار التجديد لموسم إضافي؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

يشار إلى أن اللاعب البرازيلي صاحب (27 عامًا) خاض مع "نانت" الفرنسي 117 مباراة في مختلف المسابقات، والذي انتقل إليه في موسم 2016- 2017، قادمًا من الدوري البرتغالي، بعدما لعب 35 مباراة مع فريق أروكا، علمًا بأنه خاض 4 تجارب في الدوري البرازيلي قبل انتقاله إلى أوروبا.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,643
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,259
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,210
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,540

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة