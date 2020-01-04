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الحصيني عن "الماطرة الأولى" في 2020: هذه خريطتها وهنا نصيحتي لمَن لديه مناسبة

قال: تستمر بالرياض 12 ساعة على فترات من خفيفة إلى شبه غزيرة قد تُصحب بحبات بَرَد

رسم الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ خريطة هطولات أول حالة ماطرة بالعاصمة وعدة مواقع أخرى في 2020، قائلاً: من مساء الجمعة ليلة السبت -إن شاء الله- بداية الحالة الماطرة؛ البداية من الشمالية والقصيم، ثم شمال الشرقية والكويت.

وتابع في تغريدات متتالية على "تويتر": من السبت وليلة الأحد: نواحي الطائف والباحة وعسير والليث والقنفذة وجازان والوجه وضباء وعفيف والدوادمي وشقراء وسدير والمحمل وحريملاء ورماح.

وأضاف: فالعاصمة الرياض الذي من المتوقع استمرار الأمطار فيها نحو اثنتي عشرة ساعة على فترات، ومن خفيفة إلى شبه غزيرة؛ قد تُصحب بحبات بَرَد على فترات متقطعة، وكذلك الشرقية والصمان يشملها ذلك، والبحرين وقطر والإمارات- بإذن الله تعقبها موجة برد متوسطة القوة على مناطق المملكة، وخفيفة على مكة المكرّمة.

وتابع: تمتد الأمطار -إن شاء الله- إلى: القويعية والخرج والحريق وحوطة بني تميم وحصة قحطان من يوم الأحد، ومَن لديه مناسبة في مكانٍ مكشوفٍ يحتاط لذلك بسبب المطر والتقلبات، والله أعلم.

حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني عن "الماطرة الأولى" في 2020: هذه خريطتها وهنا نصيحتي لمَن لديه مناسبة
سبق

رسم الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ خريطة هطولات أول حالة ماطرة بالعاصمة وعدة مواقع أخرى في 2020، قائلاً: من مساء الجمعة ليلة السبت -إن شاء الله- بداية الحالة الماطرة؛ البداية من الشمالية والقصيم، ثم شمال الشرقية والكويت.

وتابع في تغريدات متتالية على "تويتر": من السبت وليلة الأحد: نواحي الطائف والباحة وعسير والليث والقنفذة وجازان والوجه وضباء وعفيف والدوادمي وشقراء وسدير والمحمل وحريملاء ورماح.

وأضاف: فالعاصمة الرياض الذي من المتوقع استمرار الأمطار فيها نحو اثنتي عشرة ساعة على فترات، ومن خفيفة إلى شبه غزيرة؛ قد تُصحب بحبات بَرَد على فترات متقطعة، وكذلك الشرقية والصمان يشملها ذلك، والبحرين وقطر والإمارات- بإذن الله تعقبها موجة برد متوسطة القوة على مناطق المملكة، وخفيفة على مكة المكرّمة.

وتابع: تمتد الأمطار -إن شاء الله- إلى: القويعية والخرج والحريق وحوطة بني تميم وحصة قحطان من يوم الأحد، ومَن لديه مناسبة في مكانٍ مكشوفٍ يحتاط لذلك بسبب المطر والتقلبات، والله أعلم.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
10:51 AM

الحصيني عن "الماطرة الأولى" في 2020: هذه خريطتها وهنا نصيحتي لمَن لديه مناسبة

قال: تستمر بالرياض 12 ساعة على فترات من خفيفة إلى شبه غزيرة قد تُصحب بحبات بَرَد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رسم الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ خريطة هطولات أول حالة ماطرة بالعاصمة وعدة مواقع أخرى في 2020، قائلاً: من مساء الجمعة ليلة السبت -إن شاء الله- بداية الحالة الماطرة؛ البداية من الشمالية والقصيم، ثم شمال الشرقية والكويت.

وتابع في تغريدات متتالية على "تويتر": من السبت وليلة الأحد: نواحي الطائف والباحة وعسير والليث والقنفذة وجازان والوجه وضباء وعفيف والدوادمي وشقراء وسدير والمحمل وحريملاء ورماح.

وأضاف: فالعاصمة الرياض الذي من المتوقع استمرار الأمطار فيها نحو اثنتي عشرة ساعة على فترات، ومن خفيفة إلى شبه غزيرة؛ قد تُصحب بحبات بَرَد على فترات متقطعة، وكذلك الشرقية والصمان يشملها ذلك، والبحرين وقطر والإمارات- بإذن الله تعقبها موجة برد متوسطة القوة على مناطق المملكة، وخفيفة على مكة المكرّمة.

وتابع: تمتد الأمطار -إن شاء الله- إلى: القويعية والخرج والحريق وحوطة بني تميم وحصة قحطان من يوم الأحد، ومَن لديه مناسبة في مكانٍ مكشوفٍ يحتاط لذلك بسبب المطر والتقلبات، والله أعلم.

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