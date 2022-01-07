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المشاركون في "قافلة درب زبيدة 2" يقطعون 35 كم مشيًا على الأقدام

انطلقوا من "جبال ضبيب" ووصلوا إلى "عرق لزام"

قطع المشاركون في "قافلة درب زبيدة 2" في يومهم الثاني مسافة 35 كم مشيًا على الأقدام. ويتكون المشاركون من هواة الهايكنج، والدراجات الهوائية، وركوب الإبل والخيل.

وكانت انطلاقة اليوم الثاني للمشاركين في المسيرة من "جبال ضبيب"، ووصلوا مساء اليوم الجمعة إلى نقطة المبيت في "عرق لزام"، بعد أن قطع المشاركون في يومين مسافة 70 كم تقريبًا.

وشارك في مسيرة اليوم الثاني من "قافلة درب زبيدة" 69 من هواة الهايكنج، و11 ركابًا، و10 دراجات هوائية، إضافة إلى 31 من لجنة التنظيم.

ومن أبرز معالم درب زبيدة التاريخي التي مرَّ بها اليوم المشاركون: بركة قنعة خفاف، وعرق المظهور، ومتعشى الغميس. وشهدت الليلة محاضرة للباحث جريس بن عبدالله الجريس، بعنوان "نبذة جيولوجية عن درب زبيدة".

يُشار إلى أن قافلة درب زبيدة في نسختها الثانية انطلقت صباح أمس الخميس بحضور نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، من بركة العرائش الوسطى شمال شرق حائل بـ230 كم، وتستمر لمدة 13 يومًا متواصلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المشاركون في "قافلة درب زبيدة 2" يقطعون 35 كم مشيًا على الأقدام
سبق

قطع المشاركون في "قافلة درب زبيدة 2" في يومهم الثاني مسافة 35 كم مشيًا على الأقدام. ويتكون المشاركون من هواة الهايكنج، والدراجات الهوائية، وركوب الإبل والخيل.

وكانت انطلاقة اليوم الثاني للمشاركين في المسيرة من "جبال ضبيب"، ووصلوا مساء اليوم الجمعة إلى نقطة المبيت في "عرق لزام"، بعد أن قطع المشاركون في يومين مسافة 70 كم تقريبًا.

وشارك في مسيرة اليوم الثاني من "قافلة درب زبيدة" 69 من هواة الهايكنج، و11 ركابًا، و10 دراجات هوائية، إضافة إلى 31 من لجنة التنظيم.

ومن أبرز معالم درب زبيدة التاريخي التي مرَّ بها اليوم المشاركون: بركة قنعة خفاف، وعرق المظهور، ومتعشى الغميس. وشهدت الليلة محاضرة للباحث جريس بن عبدالله الجريس، بعنوان "نبذة جيولوجية عن درب زبيدة".

يُشار إلى أن قافلة درب زبيدة في نسختها الثانية انطلقت صباح أمس الخميس بحضور نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، من بركة العرائش الوسطى شمال شرق حائل بـ230 كم، وتستمر لمدة 13 يومًا متواصلة.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
11:50 PM

المشاركون في "قافلة درب زبيدة 2" يقطعون 35 كم مشيًا على الأقدام

انطلقوا من "جبال ضبيب" ووصلوا إلى "عرق لزام"

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منصور الشلاقي - الرياض
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قطع المشاركون في "قافلة درب زبيدة 2" في يومهم الثاني مسافة 35 كم مشيًا على الأقدام. ويتكون المشاركون من هواة الهايكنج، والدراجات الهوائية، وركوب الإبل والخيل.

وكانت انطلاقة اليوم الثاني للمشاركين في المسيرة من "جبال ضبيب"، ووصلوا مساء اليوم الجمعة إلى نقطة المبيت في "عرق لزام"، بعد أن قطع المشاركون في يومين مسافة 70 كم تقريبًا.

وشارك في مسيرة اليوم الثاني من "قافلة درب زبيدة" 69 من هواة الهايكنج، و11 ركابًا، و10 دراجات هوائية، إضافة إلى 31 من لجنة التنظيم.

ومن أبرز معالم درب زبيدة التاريخي التي مرَّ بها اليوم المشاركون: بركة قنعة خفاف، وعرق المظهور، ومتعشى الغميس. وشهدت الليلة محاضرة للباحث جريس بن عبدالله الجريس، بعنوان "نبذة جيولوجية عن درب زبيدة".

يُشار إلى أن قافلة درب زبيدة في نسختها الثانية انطلقت صباح أمس الخميس بحضور نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، من بركة العرائش الوسطى شمال شرق حائل بـ230 كم، وتستمر لمدة 13 يومًا متواصلة.

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