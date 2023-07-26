النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإحصاء" تعقد اجتماعها الأول استعدادًا لاستقبال موسم الحج

ستقدم مخرجات إحصائية ذات دقة عالية وشمولية لدعم كافة متّخذي القرار

رأس مدير عام الإحصاء والمعلومات بديوان الوزارة ورئيس لجنة الإحصاء والمعلومات بالحج "الأستاذ فيصل الشمري"؛ الاجتماع التحضيري الأول للجنة الإحصاء والمعلومات بموسم الحج، ومناقشة خطة موسم الحج لعام 1440هـ، اليوم الخميس، الموافق 22/ 11/ 1440هـ في قاعة الاجتماعات بمستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة، وذلك بحضور رؤساء الأقسام والإحصاء في المستشفيات والمراكز بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

جاء الاجتماع من مبدأ التأكيد على أهمية الدور المناط على لجنة الإحصاء في موسم الحج؛ حيث ستقدم مخرجات إحصائية ذات دقة عالية وشمولية؛ لدعم كافة متخذي القرار وراسمي السياسات الطبية والصحية الخاصة بوزارة الصحة وخدماتها في موسم الحج، إضافة إلى نشر الإحصاءات الخاصة بجهود وزارة الصحة في خدمة ضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الإحصاء" تعقد اجتماعها الأول استعدادًا لاستقبال موسم الحج
سبق

رأس مدير عام الإحصاء والمعلومات بديوان الوزارة ورئيس لجنة الإحصاء والمعلومات بالحج "الأستاذ فيصل الشمري"؛ الاجتماع التحضيري الأول للجنة الإحصاء والمعلومات بموسم الحج، ومناقشة خطة موسم الحج لعام 1440هـ، اليوم الخميس، الموافق 22/ 11/ 1440هـ في قاعة الاجتماعات بمستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة، وذلك بحضور رؤساء الأقسام والإحصاء في المستشفيات والمراكز بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

جاء الاجتماع من مبدأ التأكيد على أهمية الدور المناط على لجنة الإحصاء في موسم الحج؛ حيث ستقدم مخرجات إحصائية ذات دقة عالية وشمولية؛ لدعم كافة متخذي القرار وراسمي السياسات الطبية والصحية الخاصة بوزارة الصحة وخدماتها في موسم الحج، إضافة إلى نشر الإحصاءات الخاصة بجهود وزارة الصحة في خدمة ضيوف الرحمن.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
07:09 PM

"الإحصاء" تعقد اجتماعها الأول استعدادًا لاستقبال موسم الحج

ستقدم مخرجات إحصائية ذات دقة عالية وشمولية لدعم كافة متّخذي القرار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
92

رأس مدير عام الإحصاء والمعلومات بديوان الوزارة ورئيس لجنة الإحصاء والمعلومات بالحج "الأستاذ فيصل الشمري"؛ الاجتماع التحضيري الأول للجنة الإحصاء والمعلومات بموسم الحج، ومناقشة خطة موسم الحج لعام 1440هـ، اليوم الخميس، الموافق 22/ 11/ 1440هـ في قاعة الاجتماعات بمستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة، وذلك بحضور رؤساء الأقسام والإحصاء في المستشفيات والمراكز بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

جاء الاجتماع من مبدأ التأكيد على أهمية الدور المناط على لجنة الإحصاء في موسم الحج؛ حيث ستقدم مخرجات إحصائية ذات دقة عالية وشمولية؛ لدعم كافة متخذي القرار وراسمي السياسات الطبية والصحية الخاصة بوزارة الصحة وخدماتها في موسم الحج، إضافة إلى نشر الإحصاءات الخاصة بجهود وزارة الصحة في خدمة ضيوف الرحمن.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,131
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,297
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,210
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,155

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة