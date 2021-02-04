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فيديو وصور.. السيول تعانق بحر ضباء في مشاهد أخاذة

غزارة الأمطار وصلت للكورنيش.. وتوقعات "الأرصاد" حاضرة

تصوير: فهد الطرفاوي

شهدت محافظة ضباء، مساء وفجر اليوم، أمطارًا ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ حيث أظهر فيديو وصور جوية معانقة السيول التي جاءت بسبب غزارة الأمطار لمياه بحر كورنيش ضباء.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد تَوَقّع لحالة الطقس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك ابتداء من أجزائها الساحلية تمتد إلى مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو وصور.. السيول تعانق بحر ضباء في مشاهد أخاذة
سبق

تصوير: فهد الطرفاوي

شهدت محافظة ضباء، مساء وفجر اليوم، أمطارًا ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ حيث أظهر فيديو وصور جوية معانقة السيول التي جاءت بسبب غزارة الأمطار لمياه بحر كورنيش ضباء.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد تَوَقّع لحالة الطقس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك ابتداء من أجزائها الساحلية تمتد إلى مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة).

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
09:48 AM

فيديو وصور.. السيول تعانق بحر ضباء في مشاهد أخاذة

غزارة الأمطار وصلت للكورنيش.. وتوقعات "الأرصاد" حاضرة

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
4,626

تصوير: فهد الطرفاوي

شهدت محافظة ضباء، مساء وفجر اليوم، أمطارًا ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ حيث أظهر فيديو وصور جوية معانقة السيول التي جاءت بسبب غزارة الأمطار لمياه بحر كورنيش ضباء.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد تَوَقّع لحالة الطقس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك ابتداء من أجزائها الساحلية تمتد إلى مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة).

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