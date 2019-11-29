حصل الطبيب عبدالله بن عبدالرحمن آل شافع، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز، في تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات؛ حيث اجتاز مناقشة الرسالة بتفوق.
"عبدالله آل شافع" ينال الماجستير في "الخدمات الصحية"
حصل الطبيب عبدالله بن عبدالرحمن آل شافع، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز، في تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات؛ حيث اجتاز مناقشة الرسالة بتفوق.
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"عبدالله آل شافع" ينال الماجستير في "الخدمات الصحية"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-29
حصل الطبيب عبدالله بن عبدالرحمن آل شافع، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز، في تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات؛ حيث اجتاز مناقشة الرسالة بتفوق.
29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
07:31 PM
"عبدالله آل شافع" ينال الماجستير في "الخدمات الصحية"
حصل الطبيب عبدالله بن عبدالرحمن آل شافع، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز، في تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات؛ حيث اجتاز مناقشة الرسالة بتفوق.
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