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الأسبوع المقبل.. "تعليم الرياض" تُنفّذ برنامج التهيئة للعودة الحضورية للطلاب بالمدارس

يحتوي على العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية

وسط ‏جهود متواصلة واستعدادات مستمرة لتجهيز مدارس تعليم الرياض بالمستلزمات الوقائية، لعودة حضورية آمنة لطلابنا وطالباتنا في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كل المدارس بتنفيذ برنامج التهيئة للعودة الحضورية للعام الدراسي ١٤٤٣، والذي يحتوي على العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن البرنامج يأتي لتهيئة الطلاب والطالبات للعودة الحضورية، بعد انقطاعهم عن مدارسهم وبيئاتهم الصفية والتعليمية؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتأكيدًا على أهمية سلامة الطلاب والطالبات أثناء حضورهم للمدرسة وزيادة دافعيتهم للتفاعل مع الأنشطة التعليمية؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية الالتزام التام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة من "وقاية".

وأشار "الوهيبي" إلى أن برنامج التهيئة انطلق هذا الأسبوع عبر منصة "روضتي" و"مدرستي" من ١٣- ١٧/ ٦ /١٤٤٣؛ على أن يكون برنامج التهيئة في الأسبوع القادم حضوريًّا داخل المدرسة من ٢٠- ٢٤/ ٦/ ١٤٤٣هـ.

وأضاف "الوهيبي" أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التكيف الاجتماعي لاندماج الطلاب في صفوفهم، بعد انقطاعهم عن المدرسة، ومراعاة الانفصال التدريجي للطالب عن المنزل والأسرة، وضمان الاستقرار النفسي له مع معلمه داخل المدرسة.. ومن أهداف البرنامج تحقيق التكامل بين الأسرة والمدرسة بما يساعد على تكيف واندماج الطلاب في صفوفهم الدراسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع المقبل.. "تعليم الرياض" تُنفّذ برنامج التهيئة للعودة الحضورية للطلاب بالمدارس
سبق

وسط ‏جهود متواصلة واستعدادات مستمرة لتجهيز مدارس تعليم الرياض بالمستلزمات الوقائية، لعودة حضورية آمنة لطلابنا وطالباتنا في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كل المدارس بتنفيذ برنامج التهيئة للعودة الحضورية للعام الدراسي ١٤٤٣، والذي يحتوي على العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن البرنامج يأتي لتهيئة الطلاب والطالبات للعودة الحضورية، بعد انقطاعهم عن مدارسهم وبيئاتهم الصفية والتعليمية؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتأكيدًا على أهمية سلامة الطلاب والطالبات أثناء حضورهم للمدرسة وزيادة دافعيتهم للتفاعل مع الأنشطة التعليمية؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية الالتزام التام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة من "وقاية".

وأشار "الوهيبي" إلى أن برنامج التهيئة انطلق هذا الأسبوع عبر منصة "روضتي" و"مدرستي" من ١٣- ١٧/ ٦ /١٤٤٣؛ على أن يكون برنامج التهيئة في الأسبوع القادم حضوريًّا داخل المدرسة من ٢٠- ٢٤/ ٦/ ١٤٤٣هـ.

وأضاف "الوهيبي" أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التكيف الاجتماعي لاندماج الطلاب في صفوفهم، بعد انقطاعهم عن المدرسة، ومراعاة الانفصال التدريجي للطالب عن المنزل والأسرة، وضمان الاستقرار النفسي له مع معلمه داخل المدرسة.. ومن أهداف البرنامج تحقيق التكامل بين الأسرة والمدرسة بما يساعد على تكيف واندماج الطلاب في صفوفهم الدراسية.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
01:25 PM

الأسبوع المقبل.. "تعليم الرياض" تُنفّذ برنامج التهيئة للعودة الحضورية للطلاب بالمدارس

يحتوي على العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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وسط ‏جهود متواصلة واستعدادات مستمرة لتجهيز مدارس تعليم الرياض بالمستلزمات الوقائية، لعودة حضورية آمنة لطلابنا وطالباتنا في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كل المدارس بتنفيذ برنامج التهيئة للعودة الحضورية للعام الدراسي ١٤٤٣، والذي يحتوي على العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن البرنامج يأتي لتهيئة الطلاب والطالبات للعودة الحضورية، بعد انقطاعهم عن مدارسهم وبيئاتهم الصفية والتعليمية؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتأكيدًا على أهمية سلامة الطلاب والطالبات أثناء حضورهم للمدرسة وزيادة دافعيتهم للتفاعل مع الأنشطة التعليمية؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية الالتزام التام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة من "وقاية".

وأشار "الوهيبي" إلى أن برنامج التهيئة انطلق هذا الأسبوع عبر منصة "روضتي" و"مدرستي" من ١٣- ١٧/ ٦ /١٤٤٣؛ على أن يكون برنامج التهيئة في الأسبوع القادم حضوريًّا داخل المدرسة من ٢٠- ٢٤/ ٦/ ١٤٤٣هـ.

وأضاف "الوهيبي" أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التكيف الاجتماعي لاندماج الطلاب في صفوفهم، بعد انقطاعهم عن المدرسة، ومراعاة الانفصال التدريجي للطالب عن المنزل والأسرة، وضمان الاستقرار النفسي له مع معلمه داخل المدرسة.. ومن أهداف البرنامج تحقيق التكامل بين الأسرة والمدرسة بما يساعد على تكيف واندماج الطلاب في صفوفهم الدراسية.

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