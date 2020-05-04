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"الصحة" : تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 28656

وفاة مطران بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية بفيروس كورونا

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية اليوم الاثنين عن وفاة المطران يونا، مطران أسترخان السابق، عن عمر ناهز 78 عامًا، متأثرًا بمرض كوفيد-19.
ونقلاً عن الموقع الإلكتروني للكنيسة، أن "يونا" كان قد ترقى إلى رتبة المطران في مارس عام 2013 ليتولى إدارة شؤون مطرانية أسترخان حتى يوليو من عام 2016، عندما أحاله السنودس المقدس إلى التقاعد لأسباب صحية.
وهذه ليست الوفاة الأولى الناجمة عن فيروس كورونا بين رجال الدين الأرثوذكس في روسيا، حيث أعلنت مجموعة عمل تابعة لراعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل في وقت سابق عن وفاة فينيامين، أسقف جيليزنوغورسك ولغوف، والقمص ألكسندر أغيكين، راعي كاتدرائية يلوخوفسكي في موسكو، إضافة إلى عدد من رجال الكنيسة الآخرين، طبقاً لـ"آر تي" الروسي.

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وفاة مطران بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية بفيروس كورونا
سبق

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية اليوم الاثنين عن وفاة المطران يونا، مطران أسترخان السابق، عن عمر ناهز 78 عامًا، متأثرًا بمرض كوفيد-19.
ونقلاً عن الموقع الإلكتروني للكنيسة، أن "يونا" كان قد ترقى إلى رتبة المطران في مارس عام 2013 ليتولى إدارة شؤون مطرانية أسترخان حتى يوليو من عام 2016، عندما أحاله السنودس المقدس إلى التقاعد لأسباب صحية.
وهذه ليست الوفاة الأولى الناجمة عن فيروس كورونا بين رجال الدين الأرثوذكس في روسيا، حيث أعلنت مجموعة عمل تابعة لراعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل في وقت سابق عن وفاة فينيامين، أسقف جيليزنوغورسك ولغوف، والقمص ألكسندر أغيكين، راعي كاتدرائية يلوخوفسكي في موسكو، إضافة إلى عدد من رجال الكنيسة الآخرين، طبقاً لـ"آر تي" الروسي.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
04:34 PM

وفاة مطران بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية اليوم الاثنين عن وفاة المطران يونا، مطران أسترخان السابق، عن عمر ناهز 78 عامًا، متأثرًا بمرض كوفيد-19.
ونقلاً عن الموقع الإلكتروني للكنيسة، أن "يونا" كان قد ترقى إلى رتبة المطران في مارس عام 2013 ليتولى إدارة شؤون مطرانية أسترخان حتى يوليو من عام 2016، عندما أحاله السنودس المقدس إلى التقاعد لأسباب صحية.
وهذه ليست الوفاة الأولى الناجمة عن فيروس كورونا بين رجال الدين الأرثوذكس في روسيا، حيث أعلنت مجموعة عمل تابعة لراعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل في وقت سابق عن وفاة فينيامين، أسقف جيليزنوغورسك ولغوف، والقمص ألكسندر أغيكين، راعي كاتدرائية يلوخوفسكي في موسكو، إضافة إلى عدد من رجال الكنيسة الآخرين، طبقاً لـ"آر تي" الروسي.

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