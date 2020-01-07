النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمعية كفى بالطائف توعي أكثر من 8 آلاف طالب بمخاطر التدخين

بناء على شراكة مستدامة مع إدارة التعليم بالمحافظة

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف، برنامج جيل للفصل الدراسي الأول؛ وذلك بتوعية أكثر من 8 آلاف طالب بالمدارس والمجمعات التعليمية بالمحافظة.

وأوضح مدير جمعية كفى بالطائف عادل رشيد قاسم، أن فريق كفى زار خلال الثلاثة الأشهر الماضية 42 مدرسة ومجمعًا تعليميًّا بالطائف؛ حيث استفاد من البرنامج التوعوي 8688 طالبًا، توجه العشرات منهم إلى عيادات كفى الثابتة لتلقّي العلاج، معلنين إقلاعهم عن التدخين ومشتقات التبغ.

وبيّن قاسم أن البرنامج التوعوي (جيل) يقام بناء على شراكة مستدامة بين إدارة التعليم بالطائف وجمعية كفى منذ خمسة أعوام، ويستهدف شريحة مهمة وهم الطلاب، مقدمًا شكره لمدير التعليم بالطائف الأستاذ طلال اللهيبي، ومنسوبي التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم، على تعاونهم وتفاعلهم مع برامج الجمعية لتحقيق رسالتها السامية.

جمعية كفى

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جمعية كفى بالطائف توعي أكثر من 8 آلاف طالب بمخاطر التدخين
سبق

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف، برنامج جيل للفصل الدراسي الأول؛ وذلك بتوعية أكثر من 8 آلاف طالب بالمدارس والمجمعات التعليمية بالمحافظة.

وأوضح مدير جمعية كفى بالطائف عادل رشيد قاسم، أن فريق كفى زار خلال الثلاثة الأشهر الماضية 42 مدرسة ومجمعًا تعليميًّا بالطائف؛ حيث استفاد من البرنامج التوعوي 8688 طالبًا، توجه العشرات منهم إلى عيادات كفى الثابتة لتلقّي العلاج، معلنين إقلاعهم عن التدخين ومشتقات التبغ.

وبيّن قاسم أن البرنامج التوعوي (جيل) يقام بناء على شراكة مستدامة بين إدارة التعليم بالطائف وجمعية كفى منذ خمسة أعوام، ويستهدف شريحة مهمة وهم الطلاب، مقدمًا شكره لمدير التعليم بالطائف الأستاذ طلال اللهيبي، ومنسوبي التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم، على تعاونهم وتفاعلهم مع برامج الجمعية لتحقيق رسالتها السامية.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
04:41 PM

جمعية كفى بالطائف توعي أكثر من 8 آلاف طالب بمخاطر التدخين

بناء على شراكة مستدامة مع إدارة التعليم بالمحافظة

A A A
عبدالله الراجحي - الطائف
0
44

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف، برنامج جيل للفصل الدراسي الأول؛ وذلك بتوعية أكثر من 8 آلاف طالب بالمدارس والمجمعات التعليمية بالمحافظة.

وأوضح مدير جمعية كفى بالطائف عادل رشيد قاسم، أن فريق كفى زار خلال الثلاثة الأشهر الماضية 42 مدرسة ومجمعًا تعليميًّا بالطائف؛ حيث استفاد من البرنامج التوعوي 8688 طالبًا، توجه العشرات منهم إلى عيادات كفى الثابتة لتلقّي العلاج، معلنين إقلاعهم عن التدخين ومشتقات التبغ.

وبيّن قاسم أن البرنامج التوعوي (جيل) يقام بناء على شراكة مستدامة بين إدارة التعليم بالطائف وجمعية كفى منذ خمسة أعوام، ويستهدف شريحة مهمة وهم الطلاب، مقدمًا شكره لمدير التعليم بالطائف الأستاذ طلال اللهيبي، ومنسوبي التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم، على تعاونهم وتفاعلهم مع برامج الجمعية لتحقيق رسالتها السامية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,457
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,772
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,188
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,750

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة