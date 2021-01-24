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روسيا تتهم أوكرانيا بنشر قوات كبيرة على خط التماسّ استعداداً لعملية هجومية

"الكرملين" دعا إلى مطالبة كييف بعدم التفكير في تسوية النزاع بالقوة

اتهم الكرملين، اليوم الاثنين، "أوكرانيا بشر أعداد كبيرة من القوات والمعدات على خط التماسّ مع روسيا؛ استعداداً لعملية هجومية"، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

وأعرب الكرملين عن قلقه إزاء الوضع في "دونباس".

ودعا إلى مطالبة أوكرانيا بعدم التفكير في تسوية النزاع بواسطة القوة.

واعتبر "الكرملين" أن التقارير الإعلامية التي تنشرها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تؤدي إلى زيادة التوتر في منطقة "دونباس" الحدودية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا تتهم أوكرانيا بنشر قوات كبيرة على خط التماسّ استعداداً لعملية هجومية
سبق

اتهم الكرملين، اليوم الاثنين، "أوكرانيا بشر أعداد كبيرة من القوات والمعدات على خط التماسّ مع روسيا؛ استعداداً لعملية هجومية"، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

وأعرب الكرملين عن قلقه إزاء الوضع في "دونباس".

ودعا إلى مطالبة أوكرانيا بعدم التفكير في تسوية النزاع بواسطة القوة.

واعتبر "الكرملين" أن التقارير الإعلامية التي تنشرها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تؤدي إلى زيادة التوتر في منطقة "دونباس" الحدودية.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
04:16 PM

روسيا تتهم أوكرانيا بنشر قوات كبيرة على خط التماسّ استعداداً لعملية هجومية

"الكرملين" دعا إلى مطالبة كييف بعدم التفكير في تسوية النزاع بالقوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,097

اتهم الكرملين، اليوم الاثنين، "أوكرانيا بشر أعداد كبيرة من القوات والمعدات على خط التماسّ مع روسيا؛ استعداداً لعملية هجومية"، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

وأعرب الكرملين عن قلقه إزاء الوضع في "دونباس".

ودعا إلى مطالبة أوكرانيا بعدم التفكير في تسوية النزاع بواسطة القوة.

واعتبر "الكرملين" أن التقارير الإعلامية التي تنشرها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تؤدي إلى زيادة التوتر في منطقة "دونباس" الحدودية.

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