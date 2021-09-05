أمير الرياض "بالإنابة" يتقدّم المصلين على والدة أمين المنطقة

الأمير محمد بن عبدالرحمن قدّم العزاء والمواساة لأسرة السبيعي في وفاة الفقيدة

أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، عقب صلاة المغرب أمس، صلاة الميت على والدة أمين مجلس منطقة الرياض علوش بن فارس السبيعي؛ في محافظة الخرج.

وعقب الصلاة قدّم الأمير محمد بن عبدالرحمن، العزاء والمواساة لأسرة السبيعي؛ في وفاة الفقيدة -رحمها الله-، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة السبيعي؛ عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، سائلين الله -العلي القدير- أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.