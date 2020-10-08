وجاءت كثافة الضباب صباح اليوم تزامناً مع قرب انصراف موسم الحر وبدء برودة الأجواء تدريجياً، فيما يشير المختصون إلى فرص هطول أمطار على محافظات جازان هذا الأسبوع.

حجب الضباب الرؤية بشكل كبير في شوارع منطقة جازان الرئيسية صباح اليوم، ورصدت مشاهد تلك الحالة التي تتكرر خلال مواسم محددة في سواحل جازان.

مع قرب انصراف الحر.. شاهد ضباب جازان وهو يحجب الرؤية على الطرق صباحاً محمد المواسي سبق 2020-10-08 حجب الضباب الرؤية بشكل كبير في شوارع منطقة جازان الرئيسية صباح اليوم، ورصدت مشاهد تلك الحالة التي تتكرر خلال مواسم محددة في سواحل جازان.

وجاءت كثافة الضباب صباح اليوم تزامناً مع قرب انصراف موسم الحر وبدء برودة الأجواء تدريجياً، فيما يشير المختصون إلى فرص هطول أمطار على محافظات جازان هذا الأسبوع.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 10:11 AM

مع قرب انصراف الحر.. شاهد ضباب جازان وهو يحجب الرؤية على الطرق صباحاً يشير المختصون بالطقس إلى فرص هطول أمطار على محافظات المنطقة لهذا الأسبوع





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حجب الضباب الرؤية بشكل كبير في شوارع منطقة جازان الرئيسية صباح اليوم، ورصدت مشاهد تلك الحالة التي تتكرر خلال مواسم محددة في سواحل جازان.



وجاءت كثافة الضباب صباح اليوم تزامناً مع قرب انصراف موسم الحر وبدء برودة الأجواء تدريجياً، فيما يشير المختصون إلى فرص هطول أمطار على محافظات جازان هذا الأسبوع.