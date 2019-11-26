كما حضره من الجانب الأمريكي الفريق كارل ماندي قائد قوات المشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية واللواء هاغلر ويندل وعدد من المسؤولين.

حضر اللقاء نائب رئيس هيئة الأركان الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

رئيس الأركان العامة يستعرض مع نظيره الأمريكي أوجه التعاون العسكري وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-26 التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين. حضر اللقاء نائب رئيس هيئة الأركان الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة. كما حضره من الجانب الأمريكي الفريق كارل ماندي قائد قوات المشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية واللواء هاغلر ويندل وعدد من المسؤولين.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441 05:35 PM

رئيس الأركان العامة يستعرض مع نظيره الأمريكي أوجه التعاون العسكري بحضور قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة





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التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء نائب رئيس هيئة الأركان الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

كما حضره من الجانب الأمريكي الفريق كارل ماندي قائد قوات المشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية واللواء هاغلر ويندل وعدد من المسؤولين.