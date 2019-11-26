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رئيس الأركان العامة يستعرض مع نظيره الأمريكي أوجه التعاون العسكري

بحضور قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء نائب رئيس هيئة الأركان الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

كما حضره من الجانب الأمريكي الفريق كارل ماندي قائد قوات المشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية واللواء هاغلر ويندل وعدد من المسؤولين.

رئيس هيئة الأركان العامة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الأركان العامة يستعرض مع نظيره الأمريكي أوجه التعاون العسكري
سبق

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء نائب رئيس هيئة الأركان الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

كما حضره من الجانب الأمريكي الفريق كارل ماندي قائد قوات المشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية واللواء هاغلر ويندل وعدد من المسؤولين.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
05:35 PM

رئيس الأركان العامة يستعرض مع نظيره الأمريكي أوجه التعاون العسكري

بحضور قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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6,036

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء نائب رئيس هيئة الأركان الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

كما حضره من الجانب الأمريكي الفريق كارل ماندي قائد قوات المشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية واللواء هاغلر ويندل وعدد من المسؤولين.

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