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توابع كورونا الرياضية.. إلغاء بطولة الجمباز في الولايات المتحدة والموسم الكروي بالكاميرون

والبطولات المحلية في كينيا وغينيا.. وبوروندي تعيد النشاط الكروي 21 مايو

أكّد الاتحاد الأمريكي للجمباز، اليوم، إلغاء مسابقاته البارزة هذا العام ومن بينها البطولة الوطنية التي كانت مقررة في 4 يونيو بسبب وباء كورونا المستجد، حيث ستقام البطولة في تكساس بين 3 - 6 يونيو 2021.

وقال الاتحاد في بيان له: إنه سيعلن المواعيد الجديدة للتصفيات الأولمبية التي كانت مقررة في سانت لويس خلال الأسابيع المقبلة.

من جهة أخرى، أصدر الاتحاد الكاميروني بياناً رسمياً أعلن فيه إلغاء النشاط الكروي في الموسم الحالي بكل درجاته، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت كينيا وغينيا، في وقت سابق، إلغاء البطولة المحلية، فيما أعلنت بوروندي عودة النشاط يوم 21 مايو الجاري.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أسند مسألة استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام، إلى مدينة "دوالا" الكاميرونية، وقرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل اللقاء النهائي للبطولات القارية لأجل غير مسمّى.

الاتحاد الأمريكي للجمباز

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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توابع كورونا الرياضية.. إلغاء بطولة الجمباز في الولايات المتحدة والموسم الكروي بالكاميرون
سبق

أكّد الاتحاد الأمريكي للجمباز، اليوم، إلغاء مسابقاته البارزة هذا العام ومن بينها البطولة الوطنية التي كانت مقررة في 4 يونيو بسبب وباء كورونا المستجد، حيث ستقام البطولة في تكساس بين 3 - 6 يونيو 2021.

وقال الاتحاد في بيان له: إنه سيعلن المواعيد الجديدة للتصفيات الأولمبية التي كانت مقررة في سانت لويس خلال الأسابيع المقبلة.

من جهة أخرى، أصدر الاتحاد الكاميروني بياناً رسمياً أعلن فيه إلغاء النشاط الكروي في الموسم الحالي بكل درجاته، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت كينيا وغينيا، في وقت سابق، إلغاء البطولة المحلية، فيما أعلنت بوروندي عودة النشاط يوم 21 مايو الجاري.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أسند مسألة استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام، إلى مدينة "دوالا" الكاميرونية، وقرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل اللقاء النهائي للبطولات القارية لأجل غير مسمّى.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
10:56 AM

توابع كورونا الرياضية.. إلغاء بطولة الجمباز في الولايات المتحدة والموسم الكروي بالكاميرون

والبطولات المحلية في كينيا وغينيا.. وبوروندي تعيد النشاط الكروي 21 مايو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد الاتحاد الأمريكي للجمباز، اليوم، إلغاء مسابقاته البارزة هذا العام ومن بينها البطولة الوطنية التي كانت مقررة في 4 يونيو بسبب وباء كورونا المستجد، حيث ستقام البطولة في تكساس بين 3 - 6 يونيو 2021.

وقال الاتحاد في بيان له: إنه سيعلن المواعيد الجديدة للتصفيات الأولمبية التي كانت مقررة في سانت لويس خلال الأسابيع المقبلة.

من جهة أخرى، أصدر الاتحاد الكاميروني بياناً رسمياً أعلن فيه إلغاء النشاط الكروي في الموسم الحالي بكل درجاته، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت كينيا وغينيا، في وقت سابق، إلغاء البطولة المحلية، فيما أعلنت بوروندي عودة النشاط يوم 21 مايو الجاري.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أسند مسألة استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام، إلى مدينة "دوالا" الكاميرونية، وقرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل اللقاء النهائي للبطولات القارية لأجل غير مسمّى.

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