النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمم إفريقيا": التعادل السلبي سيد الموقف في مواجهات الجولة الثانية

حسم التعادل السلبي مباراة الكاميرون وغانا التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع المنتخب الكاميروني (حامل اللقب) رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مقابل نقطتين في رصيد غانا.

وفي اللقاء الثاني من ذات المجموعة، خيّم التعادل بدون أهداف على مواجهات الثالثة، والتي جمعت بين منتخب بنين ونظيره منتخب غينيا بيساو.

رفع منتخب بينين رصيده إلى نقطتين؛ فيما رفعت غينيا بيساو رصيدها إلى نقطة في قاع المجموعة.

ونجح منتخب موريتانيا في الحصول على أول نقطة له في أول مشاركة في العرس الإفريقي، حينما فرض التعادل السلبي مع منافسه منتخب أنغولا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السويس الجديد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

التعادل رفع رصيد أنغولا لنقطتين متساويتين مع تونس وخلف المتصدرة مالي صاحبة النقاط الأربعة؛ فيما حصدت موريتانيا أول نقطة لها في تاريخها بكأس الأمم في مشاركتها الأولى بالبطولة الإفريقية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"أمم إفريقيا": التعادل السلبي سيد الموقف في مواجهات الجولة الثانية
سبق

حسم التعادل السلبي مباراة الكاميرون وغانا التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع المنتخب الكاميروني (حامل اللقب) رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مقابل نقطتين في رصيد غانا.

وفي اللقاء الثاني من ذات المجموعة، خيّم التعادل بدون أهداف على مواجهات الثالثة، والتي جمعت بين منتخب بنين ونظيره منتخب غينيا بيساو.

رفع منتخب بينين رصيده إلى نقطتين؛ فيما رفعت غينيا بيساو رصيدها إلى نقطة في قاع المجموعة.

ونجح منتخب موريتانيا في الحصول على أول نقطة له في أول مشاركة في العرس الإفريقي، حينما فرض التعادل السلبي مع منافسه منتخب أنغولا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السويس الجديد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

التعادل رفع رصيد أنغولا لنقطتين متساويتين مع تونس وخلف المتصدرة مالي صاحبة النقاط الأربعة؛ فيما حصدت موريتانيا أول نقطة لها في تاريخها بكأس الأمم في مشاركتها الأولى بالبطولة الإفريقية.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
09:18 AM

"أمم إفريقيا": التعادل السلبي سيد الموقف في مواجهات الجولة الثانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
780

حسم التعادل السلبي مباراة الكاميرون وغانا التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع المنتخب الكاميروني (حامل اللقب) رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مقابل نقطتين في رصيد غانا.

وفي اللقاء الثاني من ذات المجموعة، خيّم التعادل بدون أهداف على مواجهات الثالثة، والتي جمعت بين منتخب بنين ونظيره منتخب غينيا بيساو.

رفع منتخب بينين رصيده إلى نقطتين؛ فيما رفعت غينيا بيساو رصيدها إلى نقطة في قاع المجموعة.

ونجح منتخب موريتانيا في الحصول على أول نقطة له في أول مشاركة في العرس الإفريقي، حينما فرض التعادل السلبي مع منافسه منتخب أنغولا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السويس الجديد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

التعادل رفع رصيد أنغولا لنقطتين متساويتين مع تونس وخلف المتصدرة مالي صاحبة النقاط الأربعة؛ فيما حصدت موريتانيا أول نقطة لها في تاريخها بكأس الأمم في مشاركتها الأولى بالبطولة الإفريقية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,386
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,226
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,733
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,135

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة