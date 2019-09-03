النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير جازان بالنيابة: فصول الطفولة المبكرة واكبت رؤية ٢٠٣٠

اطلع على الاستعدادات والعرض المقدم من إدارة رياض الأطفال

أكد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، أن القيادة تسعى بتقديم كل ما يسهم في دعم وتحسين مخرجات التعليم، ومواكبة التطورات الحديثة المتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، إيماناً منها بأن بالعلم والتعليم يتحقق نمو المجتمع، ورفعة الوطن وتقدمه, خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة التي تعد المرحلة الأهم في تكوين شخصية الطفل وصقل شخصيته وتنمية قدراته وإكسابه سلوكيات اجتماعية وثقافية مهمة.

جاء ذلك خلال تدشينه لفصول الطفولة المبكرة في مقر المدرسة الابتدائية الأولى بالظبية، حيث اطلع على العرض المقدم من إدارة رياض الأطفال والذي تناول شرحاً مفصلاً عن مشروع الطفولة المبكرة في مدارس تعليم صبيا, وتجول في فصول الطفولة المبكرة مطلعاً على كافة الاستعدادات والتجهيزات.

واستمع أمير منطقة جازان بالنيابة لشرح مفصل من مدير تعليم محافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي عن فصول الطفولة المبكرة وما تجده من اهتمام من وزارة التعليم, إنفاذاً لتوجيهات القيادة.

واطلع الأمير "محمد" على الأعمال التي قامت بها إدارة تعليم صبيا حيث تم تجهيز 76 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى المدارس التابعة للإدارة من خلال 314 فصلاً يدرس بها 10230 طالبًا وطالبة في الصفوف الأولية, يقوم بتدريسهم أكثر من 244 معلمة متخصصة, في فصول دراسية منفصلة في مبانٍ دراسية مؤهلة لبيئة تعليمية مكتملة متوافقة مع المجالات النفسية والتربوية والتعليمية المناسبة لهذه المرحلة العمرية، فيما بلغت نسبة المدارس الابتدائية التابعة للإدارة المطبقة للطفولة المبكرة 63%.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير جازان بالنيابة: فصول الطفولة المبكرة واكبت رؤية ٢٠٣٠
سبق

أكد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، أن القيادة تسعى بتقديم كل ما يسهم في دعم وتحسين مخرجات التعليم، ومواكبة التطورات الحديثة المتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، إيماناً منها بأن بالعلم والتعليم يتحقق نمو المجتمع، ورفعة الوطن وتقدمه, خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة التي تعد المرحلة الأهم في تكوين شخصية الطفل وصقل شخصيته وتنمية قدراته وإكسابه سلوكيات اجتماعية وثقافية مهمة.

جاء ذلك خلال تدشينه لفصول الطفولة المبكرة في مقر المدرسة الابتدائية الأولى بالظبية، حيث اطلع على العرض المقدم من إدارة رياض الأطفال والذي تناول شرحاً مفصلاً عن مشروع الطفولة المبكرة في مدارس تعليم صبيا, وتجول في فصول الطفولة المبكرة مطلعاً على كافة الاستعدادات والتجهيزات.

واستمع أمير منطقة جازان بالنيابة لشرح مفصل من مدير تعليم محافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي عن فصول الطفولة المبكرة وما تجده من اهتمام من وزارة التعليم, إنفاذاً لتوجيهات القيادة.

واطلع الأمير "محمد" على الأعمال التي قامت بها إدارة تعليم صبيا حيث تم تجهيز 76 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى المدارس التابعة للإدارة من خلال 314 فصلاً يدرس بها 10230 طالبًا وطالبة في الصفوف الأولية, يقوم بتدريسهم أكثر من 244 معلمة متخصصة, في فصول دراسية منفصلة في مبانٍ دراسية مؤهلة لبيئة تعليمية مكتملة متوافقة مع المجالات النفسية والتربوية والتعليمية المناسبة لهذه المرحلة العمرية، فيما بلغت نسبة المدارس الابتدائية التابعة للإدارة المطبقة للطفولة المبكرة 63%.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
02:32 PM

أمير جازان بالنيابة: فصول الطفولة المبكرة واكبت رؤية ٢٠٣٠

اطلع على الاستعدادات والعرض المقدم من إدارة رياض الأطفال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
65

أكد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، أن القيادة تسعى بتقديم كل ما يسهم في دعم وتحسين مخرجات التعليم، ومواكبة التطورات الحديثة المتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، إيماناً منها بأن بالعلم والتعليم يتحقق نمو المجتمع، ورفعة الوطن وتقدمه, خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة التي تعد المرحلة الأهم في تكوين شخصية الطفل وصقل شخصيته وتنمية قدراته وإكسابه سلوكيات اجتماعية وثقافية مهمة.

جاء ذلك خلال تدشينه لفصول الطفولة المبكرة في مقر المدرسة الابتدائية الأولى بالظبية، حيث اطلع على العرض المقدم من إدارة رياض الأطفال والذي تناول شرحاً مفصلاً عن مشروع الطفولة المبكرة في مدارس تعليم صبيا, وتجول في فصول الطفولة المبكرة مطلعاً على كافة الاستعدادات والتجهيزات.

واستمع أمير منطقة جازان بالنيابة لشرح مفصل من مدير تعليم محافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي عن فصول الطفولة المبكرة وما تجده من اهتمام من وزارة التعليم, إنفاذاً لتوجيهات القيادة.

واطلع الأمير "محمد" على الأعمال التي قامت بها إدارة تعليم صبيا حيث تم تجهيز 76 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى المدارس التابعة للإدارة من خلال 314 فصلاً يدرس بها 10230 طالبًا وطالبة في الصفوف الأولية, يقوم بتدريسهم أكثر من 244 معلمة متخصصة, في فصول دراسية منفصلة في مبانٍ دراسية مؤهلة لبيئة تعليمية مكتملة متوافقة مع المجالات النفسية والتربوية والتعليمية المناسبة لهذه المرحلة العمرية، فيما بلغت نسبة المدارس الابتدائية التابعة للإدارة المطبقة للطفولة المبكرة 63%.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,835
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,393
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,330
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,702

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة