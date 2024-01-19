النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العييد" مدير نظم المعلومات بالأحوال المدنية يحصل على جائزة القيادات الشابة

من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز بنسختها السابعة عشرة

حصل مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المهندس تركي بن عبدالله العييد، على جائزة القيادات الشابة، المقدمة من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز في نسختها السابعة عشرة لتميز قيادات المستقبل، وذلك في ختام أعمال "منتدى القادة 2020" الأسبوع الماضي.

وناقش المنتدى الذي عقد على مدار يومين في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة, استشراف استراتيجيات القائد ومنظومة القيادة في ظل الثورة الصناعية والاقتصاد المعرفي.

وكرم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، في ختام المنتدى, القيادات الشابة الفائزة بجائزة الشرق الأوسط السابعة عشرة لتميز قيادات المستقبل، والتي تدعم ترسيخ مفاهيم التميز وتكريم الإنجاز ودعم منظومة تنافسية القيادة والإدارة، لإحداث نقلة نوعية في تطوير ودعم انتقال قيادات المستقبل.

تركي بن عبدالله العييد جائزة القيادات الشابة معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز منتدى القادة 2020

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"العييد" مدير نظم المعلومات بالأحوال المدنية يحصل على جائزة القيادات الشابة
سبق

حصل مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المهندس تركي بن عبدالله العييد، على جائزة القيادات الشابة، المقدمة من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز في نسختها السابعة عشرة لتميز قيادات المستقبل، وذلك في ختام أعمال "منتدى القادة 2020" الأسبوع الماضي.

وناقش المنتدى الذي عقد على مدار يومين في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة, استشراف استراتيجيات القائد ومنظومة القيادة في ظل الثورة الصناعية والاقتصاد المعرفي.

وكرم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، في ختام المنتدى, القيادات الشابة الفائزة بجائزة الشرق الأوسط السابعة عشرة لتميز قيادات المستقبل، والتي تدعم ترسيخ مفاهيم التميز وتكريم الإنجاز ودعم منظومة تنافسية القيادة والإدارة، لإحداث نقلة نوعية في تطوير ودعم انتقال قيادات المستقبل.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
07:45 PM

"العييد" مدير نظم المعلومات بالأحوال المدنية يحصل على جائزة القيادات الشابة

من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز بنسختها السابعة عشرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
147

حصل مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المهندس تركي بن عبدالله العييد، على جائزة القيادات الشابة، المقدمة من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز في نسختها السابعة عشرة لتميز قيادات المستقبل، وذلك في ختام أعمال "منتدى القادة 2020" الأسبوع الماضي.

وناقش المنتدى الذي عقد على مدار يومين في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة, استشراف استراتيجيات القائد ومنظومة القيادة في ظل الثورة الصناعية والاقتصاد المعرفي.

وكرم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، في ختام المنتدى, القيادات الشابة الفائزة بجائزة الشرق الأوسط السابعة عشرة لتميز قيادات المستقبل، والتي تدعم ترسيخ مفاهيم التميز وتكريم الإنجاز ودعم منظومة تنافسية القيادة والإدارة، لإحداث نقلة نوعية في تطوير ودعم انتقال قيادات المستقبل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,013
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,061
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,481
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,117

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة