الطائف .. ضبط 4 أشخاص يروِّجون المخدرات عبر مواقع التواصل

تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالطائف من القبض على أربعة أشخاص يقومون بنشر وترويج سمومهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الطائف .. ضبط 4 أشخاص يروِّجون المخدرات عبر مواقع التواصل
تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالطائف من القبض على أربعة أشخاص يقومون بنشر وترويج سمومهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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الطائف .. ضبط 4 أشخاص يروِّجون المخدرات عبر مواقع التواصلصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-12-11
11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
01:32 PM
الطائف .. ضبط 4 أشخاص يروِّجون المخدرات عبر مواقع التواصل
تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالطائف من القبض على أربعة أشخاص يقومون بنشر وترويج سمومهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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