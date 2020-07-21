المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 4 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم، تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (المهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع)، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.