رئاسة المسجد النبوي تُواصل على مدار الساعة تطبيق الاحترازات الوقائية

من خلال تكثيف برامج التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة

تُواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، متابعتها لجميع المواقع في المسجد ومرافقه على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة لتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية.

وتُولي الوكالة التي تستقبل المكالمات على الرقم الموحد (1966)، المسجدَ النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال جميع الإجراءات المناسبة التي اتخذتها لتشديد الحماية والوقاية من الفيروس المستجد كورونا بالقرارات السديدة والتعليمات المُحكَمة في تكثيف الأعمال الاحترازية والوقائية من خلال تكثيف برامج التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة.