النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قرقاش" عن استهداف الإمارات: هو منطق العاجز

قال: البديل لهؤلاء هو معالجة قصور الذات وفشل التجارب

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن استهداف دولة الإمارات هو منطق العاجز.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح اليوم: "الشجرة المثمرة هي التي تُرمى بالحجارة، واستهداف الإمارات منطق العاجز، والبديل لهؤلاء هو معالجة قصور الذات وفشل التجارب".

وأضاف: "الإمارات ماضية في طريقها يقودها قادة مخلصون ومواطنون منتجون ومثابرون، وسيستمر نهجنا في بناء وتعزيز نموذج واعد في المنطقة ينافس عالميًّا".

أنور قرقاش الإمارات

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"قرقاش" عن استهداف الإمارات: هو منطق العاجز
سبق

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن استهداف دولة الإمارات هو منطق العاجز.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح اليوم: "الشجرة المثمرة هي التي تُرمى بالحجارة، واستهداف الإمارات منطق العاجز، والبديل لهؤلاء هو معالجة قصور الذات وفشل التجارب".

وأضاف: "الإمارات ماضية في طريقها يقودها قادة مخلصون ومواطنون منتجون ومثابرون، وسيستمر نهجنا في بناء وتعزيز نموذج واعد في المنطقة ينافس عالميًّا".

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
12:53 PM

"قرقاش" عن استهداف الإمارات: هو منطق العاجز

قال: البديل لهؤلاء هو معالجة قصور الذات وفشل التجارب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
6,757

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن استهداف دولة الإمارات هو منطق العاجز.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح اليوم: "الشجرة المثمرة هي التي تُرمى بالحجارة، واستهداف الإمارات منطق العاجز، والبديل لهؤلاء هو معالجة قصور الذات وفشل التجارب".

وأضاف: "الإمارات ماضية في طريقها يقودها قادة مخلصون ومواطنون منتجون ومثابرون، وسيستمر نهجنا في بناء وتعزيز نموذج واعد في المنطقة ينافس عالميًّا".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,361
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,947
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,049
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,821

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة