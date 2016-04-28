في ثنايا لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أجاب بعددٍ من الإجابات المختصرة والواضحة، ولا تتجاوز كلمات معدودة على أسئلة تأخذ نقاشات طويلة. ومن أقصر تلك الإجابات التي رد بها سمو ولي العهد، كانت حول سؤال عن فلسفته في السياسة الخارجية، حيث قال مجيبًا بـ: "مصالح المملكة العربية السعودية"، كما أجاب بأن "النفوذ يعني تحقيق المصلحة"، وأجاب بأن "ما بعد 2030 هو 2040". ومن الإجابات القصيرة والدقيقة لسمو ولي العهد قوله أيضًا إن: "دستورنا هو القرآن الكريم والسنة النبوية، كان وما زال وسيبقى للأبد".

4 إجابات مختصرة من "ولي العهد" تزيح الستار عن المستقبل.. سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا محمد المواسي سبق 2021-04-28 في ثنايا لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أجاب بعددٍ من الإجابات المختصرة والواضحة، ولا تتجاوز كلمات معدودة على أسئلة تأخذ نقاشات طويلة.



ومن أقصر تلك الإجابات التي رد بها سمو ولي العهد، كانت حول سؤال عن فلسفته في السياسة الخارجية، حيث قال مجيبًا بـ: "مصالح المملكة العربية السعودية"، كما أجاب بأن "النفوذ يعني تحقيق المصلحة"، وأجاب بأن "ما بعد 2030 هو 2040".



ومن الإجابات القصيرة والدقيقة لسمو ولي العهد قوله أيضًا إن: "دستورنا هو القرآن الكريم والسنة النبوية، كان وما زال وسيبقى للأبد".

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442 01:50 AM

4 إجابات مختصرة من "ولي العهد" تزيح الستار عن المستقبل.. سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا





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في ثنايا لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أجاب بعددٍ من الإجابات المختصرة والواضحة، ولا تتجاوز كلمات معدودة على أسئلة تأخذ نقاشات طويلة.



ومن أقصر تلك الإجابات التي رد بها سمو ولي العهد، كانت حول سؤال عن فلسفته في السياسة الخارجية، حيث قال مجيبًا بـ: "مصالح المملكة العربية السعودية"، كما أجاب بأن "النفوذ يعني تحقيق المصلحة"، وأجاب بأن "ما بعد 2030 هو 2040".



ومن الإجابات القصيرة والدقيقة لسمو ولي العهد قوله أيضًا إن: "دستورنا هو القرآن الكريم والسنة النبوية، كان وما زال وسيبقى للأبد".