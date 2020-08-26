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"الصحة": تسجيل 1068 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1013 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق: 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رفع إجمالي الإصابات إلى 215784

سجّلت العراق 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 215784 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 72 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6668، فيما سُجلت 3454 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 157215 حالة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق: 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت العراق 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 215784 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 72 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6668، فيما سُجلت 3454 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 157215 حالة.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
04:57 PM

العراق: 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رفع إجمالي الإصابات إلى 215784

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت العراق 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 215784 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 72 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6668، فيما سُجلت 3454 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 157215 حالة.

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