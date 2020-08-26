العراق: 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا
رفع إجمالي الإصابات إلى 215784
سجّلت العراق 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 215784 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 72 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6668، فيما سُجلت 3454 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 157215 حالة.
العراق
فيروس كورونا الجديد
العراق: 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-26
سجّلت العراق 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 215784 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 72 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6668، فيما سُجلت 3454 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 157215 حالة.
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
04:57 PM
العراق: 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا
رفع إجمالي الإصابات إلى 215784
سجّلت العراق 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 215784 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 72 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6668، فيما سُجلت 3454 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 157215 حالة.