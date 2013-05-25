إسرائيل تنفذ حملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين في القدس والضفة و"الداخل"

نادي الأسير بين أنها طالت 43 فردًا

ينفذ الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين والوسط العربي داخل إسرائيل، بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم (الاثنين).

وبيّن النادي أن الحصيلة الأولية للاعتقالات في القدس الشرقية والضفة الغربية طالت خلال الليلة الماضية حتى صباح اليوم 43 فلسطينيًا.

وأضاف أن من بين المعتقلين 27 من القدس الشرقية، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولفت النادي في بيان إلى أن الحصيلة غير منتهية، في إشارة إلى استمرار الحملة وتوسعها.

من ناحية أخرى، زعم المتحدث باسم شرطة الاحتلال أن "حملة لفرض النظام وتطبيق القانون ستبدأ ضد المشتبهين بأعمال الشغب".