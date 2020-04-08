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شرطة عسير تطيح بالمتحرش بالقاصرات

طلب منهنّ التصوير له وتباهى بأفعاله

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تضمنت تحرش شخص بقاصرات بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، وطلبه منهن التصوير له، وتباهيه بأفعاله والمجاهرة بها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه.

وقال المتحدث: الموقوف مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة عسير تطيح بالمتحرش بالقاصرات
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تضمنت تحرش شخص بقاصرات بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، وطلبه منهن التصوير له، وتباهيه بأفعاله والمجاهرة بها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه.

وقال المتحدث: الموقوف مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
04:10 PM

شرطة عسير تطيح بالمتحرش بالقاصرات

طلب منهنّ التصوير له وتباهى بأفعاله

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
8
10,540

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تضمنت تحرش شخص بقاصرات بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، وطلبه منهن التصوير له، وتباهيه بأفعاله والمجاهرة بها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه.

وقال المتحدث: الموقوف مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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