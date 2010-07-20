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"بلدية بارق" تراقب المسالخ ونقاط الذبح بأولى ساعات عيد الأضحى

تابعت تطبيق التعليمات الوقائية من فيروس كورونا والحالة الصحية في تطبيق توكلنا

باشرت الفرقة المرابطة ببلدية محافظة بارق منذ ساعات الصباح الأولى لعيد الأضحى المبارك مراقبة مسلخي البلدية النموذجية ونقاط الذبح المساندة بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

ووقف مراقبو البلدية في مسلخ البلدية وسط المحافظة ومسلخ جنوب المحافظة وعدد من نقاط الذبح المساندة في المطابخ وتابعوا آلية ذبح الأضاحي والتأكد من رسائل الحجز عبر خدمة الحجز التي أطلقتها أمانة منطقة عسير كما تابعوا تطبيق التعليمات الوقائية من فيروس كورونا والحالة الصحية في تطبيق توكلنا وتحقيق التباعد وعدم الازدحام والبقاء في المركبات إلى حين الاستدعاء بالأرقام.

وتواجدت فرق من الجهات الأمنية بالمحافظة ومركز ثلوث المنظر من شرطة ومرور أمام المسالخ لتنظيم آلية الدخول والخروج ومتابعة عدم حدوث ازدحامات.

ومضت الساعات الأولى بترتيب وحركة انسيابية وسط مراقبة من مراقبي البلدية ومتابعة للبلاغات عبر ٩٤٠ وتأهب واستعداد لمباشرة جميع البلاغات.

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"بلدية بارق" تراقب المسالخ ونقاط الذبح بأولى ساعات عيد الأضحى
سبق

باشرت الفرقة المرابطة ببلدية محافظة بارق منذ ساعات الصباح الأولى لعيد الأضحى المبارك مراقبة مسلخي البلدية النموذجية ونقاط الذبح المساندة بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

ووقف مراقبو البلدية في مسلخ البلدية وسط المحافظة ومسلخ جنوب المحافظة وعدد من نقاط الذبح المساندة في المطابخ وتابعوا آلية ذبح الأضاحي والتأكد من رسائل الحجز عبر خدمة الحجز التي أطلقتها أمانة منطقة عسير كما تابعوا تطبيق التعليمات الوقائية من فيروس كورونا والحالة الصحية في تطبيق توكلنا وتحقيق التباعد وعدم الازدحام والبقاء في المركبات إلى حين الاستدعاء بالأرقام.

وتواجدت فرق من الجهات الأمنية بالمحافظة ومركز ثلوث المنظر من شرطة ومرور أمام المسالخ لتنظيم آلية الدخول والخروج ومتابعة عدم حدوث ازدحامات.

ومضت الساعات الأولى بترتيب وحركة انسيابية وسط مراقبة من مراقبي البلدية ومتابعة للبلاغات عبر ٩٤٠ وتأهب واستعداد لمباشرة جميع البلاغات.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
11:55 AM

"بلدية بارق" تراقب المسالخ ونقاط الذبح بأولى ساعات عيد الأضحى

تابعت تطبيق التعليمات الوقائية من فيروس كورونا والحالة الصحية في تطبيق توكلنا

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عبدالعزيز الشهري - بارق
0
843

باشرت الفرقة المرابطة ببلدية محافظة بارق منذ ساعات الصباح الأولى لعيد الأضحى المبارك مراقبة مسلخي البلدية النموذجية ونقاط الذبح المساندة بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

ووقف مراقبو البلدية في مسلخ البلدية وسط المحافظة ومسلخ جنوب المحافظة وعدد من نقاط الذبح المساندة في المطابخ وتابعوا آلية ذبح الأضاحي والتأكد من رسائل الحجز عبر خدمة الحجز التي أطلقتها أمانة منطقة عسير كما تابعوا تطبيق التعليمات الوقائية من فيروس كورونا والحالة الصحية في تطبيق توكلنا وتحقيق التباعد وعدم الازدحام والبقاء في المركبات إلى حين الاستدعاء بالأرقام.

وتواجدت فرق من الجهات الأمنية بالمحافظة ومركز ثلوث المنظر من شرطة ومرور أمام المسالخ لتنظيم آلية الدخول والخروج ومتابعة عدم حدوث ازدحامات.

ومضت الساعات الأولى بترتيب وحركة انسيابية وسط مراقبة من مراقبي البلدية ومتابعة للبلاغات عبر ٩٤٠ وتأهب واستعداد لمباشرة جميع البلاغات.

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