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الطقس يدفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 13 شهراً.. "الأمريكي" قرب الـ 70 دولارا

الأجواء الباردة في تكساس تسبّبت في إغلاق آبار أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة

ارتفاع جديد في تداول أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل قرب أعلى مستوى في 13 شهراً على خلفية طقس بارد مفاجئ تسبّب في إغلاق الآبار في تكساس؛ أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز"، زادت الأسعار بفضل مخاوف متعلقة بالإمدادات، بينما تلقت الأسعار الدعم من تفاؤل مدفوع باللقاح المضاد لفيروس كورونا إزاء تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

وصعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط الأمريكي" بنسبة 0.7%، لتصل إلى 69.88 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير 2020.

وتسبّب الطقس البارد في الولايات المتحدة في تعطل آبار ومصافي النفط في تكساس، أمس الإثنين، وفرض قيوداً على مشغّلي خطوط أنابيب الخام والغاز الطبيعي؛ ما تسبّب في انقطاع الكهرباء عن نحو أربعة ملايين منزل وشركة.

وتنتج تكساس تقريبا 4.6 مليون برميل من النفط يوميا، ويوجد فيها 31 مصفاة، وهو أكبر عدد في ولاية أمريكية واحدة، ومنها بعض من أكبر المصافي في البلاد، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الطقس يدفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 13 شهراً.. "الأمريكي" قرب الـ 70 دولارا
سبق

ارتفاع جديد في تداول أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل قرب أعلى مستوى في 13 شهراً على خلفية طقس بارد مفاجئ تسبّب في إغلاق الآبار في تكساس؛ أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز"، زادت الأسعار بفضل مخاوف متعلقة بالإمدادات، بينما تلقت الأسعار الدعم من تفاؤل مدفوع باللقاح المضاد لفيروس كورونا إزاء تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

وصعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط الأمريكي" بنسبة 0.7%، لتصل إلى 69.88 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير 2020.

وتسبّب الطقس البارد في الولايات المتحدة في تعطل آبار ومصافي النفط في تكساس، أمس الإثنين، وفرض قيوداً على مشغّلي خطوط أنابيب الخام والغاز الطبيعي؛ ما تسبّب في انقطاع الكهرباء عن نحو أربعة ملايين منزل وشركة.

وتنتج تكساس تقريبا 4.6 مليون برميل من النفط يوميا، ويوجد فيها 31 مصفاة، وهو أكبر عدد في ولاية أمريكية واحدة، ومنها بعض من أكبر المصافي في البلاد، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
01:23 PM

الطقس يدفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 13 شهراً.. "الأمريكي" قرب الـ 70 دولارا

الأجواء الباردة في تكساس تسبّبت في إغلاق آبار أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفاع جديد في تداول أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل قرب أعلى مستوى في 13 شهراً على خلفية طقس بارد مفاجئ تسبّب في إغلاق الآبار في تكساس؛ أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز"، زادت الأسعار بفضل مخاوف متعلقة بالإمدادات، بينما تلقت الأسعار الدعم من تفاؤل مدفوع باللقاح المضاد لفيروس كورونا إزاء تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

وصعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط الأمريكي" بنسبة 0.7%، لتصل إلى 69.88 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير 2020.

وتسبّب الطقس البارد في الولايات المتحدة في تعطل آبار ومصافي النفط في تكساس، أمس الإثنين، وفرض قيوداً على مشغّلي خطوط أنابيب الخام والغاز الطبيعي؛ ما تسبّب في انقطاع الكهرباء عن نحو أربعة ملايين منزل وشركة.

وتنتج تكساس تقريبا 4.6 مليون برميل من النفط يوميا، ويوجد فيها 31 مصفاة، وهو أكبر عدد في ولاية أمريكية واحدة، ومنها بعض من أكبر المصافي في البلاد، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

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