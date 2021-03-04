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شاهد .. كفاءة "القوات السعودية" تدمر مخططات "مطايا إيران" جواً.. يتباهون بالجرائم على مرأى العالم

الإدانات الدولية تتواصل لجرائم الحوثيين منتظرة قرارات دولية حاسمة

تتصدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية، للتهديدات الحوثية الجوية، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية بكفاءة، برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، ومن ثم متابعتها وتدميرها لتحبط بذلك مخططاتهم الإجرامية المتوالية على مرأى ومسمع العالم.

وتتخذ قيادة القوات المشتركة للتحالف كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وترتكب المليشيات الدموية هذه الجرائم وتعلنها عبر أبواقها معترفةً بارتكاب جرائمها، مما يتطلب على المجتمع الدولي موقف فوري وحاسم لوقف الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، والتي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة.

وبالإضافة إلى جرائمهم تجاه دول الجوار يتعمد مطايا إيران ارتكاب جرائم بشعة داخل مناطق سيطرتهم بقتل الآمنين وترويعهم وابتزازهم وسط صرخات مدوية من المعدمين، لكن بعض المنظمات لا تسمع إلا ما يردده الحوثيون لتقصي الشعب اليمني وتحكم عليه الحصار والألم في أرضه تلبية لرغبة مطايا إيران.

وعلى الرغم من صمت بعض المنظمات الدولية إلا أن الإدانات الدولية تتواصل لجرائم الحوثيين، ولكن تلك الإدانات تنتظر قرارات دولية حاسمة.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صاروخ باليستي قوات الدفاع الجوي القوات الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. كفاءة "القوات السعودية" تدمر مخططات "مطايا إيران" جواً.. يتباهون بالجرائم على مرأى العالم
سبق

تتصدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية، للتهديدات الحوثية الجوية، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية بكفاءة، برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، ومن ثم متابعتها وتدميرها لتحبط بذلك مخططاتهم الإجرامية المتوالية على مرأى ومسمع العالم.

وتتخذ قيادة القوات المشتركة للتحالف كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وترتكب المليشيات الدموية هذه الجرائم وتعلنها عبر أبواقها معترفةً بارتكاب جرائمها، مما يتطلب على المجتمع الدولي موقف فوري وحاسم لوقف الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، والتي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة.

وبالإضافة إلى جرائمهم تجاه دول الجوار يتعمد مطايا إيران ارتكاب جرائم بشعة داخل مناطق سيطرتهم بقتل الآمنين وترويعهم وابتزازهم وسط صرخات مدوية من المعدمين، لكن بعض المنظمات لا تسمع إلا ما يردده الحوثيون لتقصي الشعب اليمني وتحكم عليه الحصار والألم في أرضه تلبية لرغبة مطايا إيران.

وعلى الرغم من صمت بعض المنظمات الدولية إلا أن الإدانات الدولية تتواصل لجرائم الحوثيين، ولكن تلك الإدانات تنتظر قرارات دولية حاسمة.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
10:27 PM

شاهد .. كفاءة "القوات السعودية" تدمر مخططات "مطايا إيران" جواً.. يتباهون بالجرائم على مرأى العالم

الإدانات الدولية تتواصل لجرائم الحوثيين منتظرة قرارات دولية حاسمة

A A A
محمد المواسي - الرياض
4
9,845

تتصدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية، للتهديدات الحوثية الجوية، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية بكفاءة، برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، ومن ثم متابعتها وتدميرها لتحبط بذلك مخططاتهم الإجرامية المتوالية على مرأى ومسمع العالم.

وتتخذ قيادة القوات المشتركة للتحالف كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وترتكب المليشيات الدموية هذه الجرائم وتعلنها عبر أبواقها معترفةً بارتكاب جرائمها، مما يتطلب على المجتمع الدولي موقف فوري وحاسم لوقف الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، والتي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة.

وبالإضافة إلى جرائمهم تجاه دول الجوار يتعمد مطايا إيران ارتكاب جرائم بشعة داخل مناطق سيطرتهم بقتل الآمنين وترويعهم وابتزازهم وسط صرخات مدوية من المعدمين، لكن بعض المنظمات لا تسمع إلا ما يردده الحوثيون لتقصي الشعب اليمني وتحكم عليه الحصار والألم في أرضه تلبية لرغبة مطايا إيران.

وعلى الرغم من صمت بعض المنظمات الدولية إلا أن الإدانات الدولية تتواصل لجرائم الحوثيين، ولكن تلك الإدانات تنتظر قرارات دولية حاسمة.

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