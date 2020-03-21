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جامعة أم القرى: استمرار العملية التعليمية عن بعد.. والاختبارات النهائية في موعدها

أكدت اعتماد التقويم المستمر كبديل للاختبارات النصفية والدورية خلال الفصل الحالي

أعلنت جامعة أم القرى استمرارية العملية التعليمية عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، وذلك تماشياً مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - وإشارة إلى توصيات اللجنة المشكلة بقرار وزير التعليم بشأن آليات تفعيل التعليم عن بعد ودراسة ترتيبات الاختبارات وأعمال الفصل الدراسي الثاني 1441 للجامعات خلال فترة تعليق الدراسة.

وتفصيلاً، أوضحت الجامعة أنها اتخذت الآتي: استمرار العملية التعليمية عن طريق التعليم عن بعد على أن يتم تقديم المادة العلمية للطلاب والطالبات حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، واعتماد التقويم المستمر كبديل للاختبارات النصفية والدورية واستخدام البدائل الأخرى المتاحة خلال الفصل الدراسي الحالي، كالأبحاث وكتابة التقارير والواجبات وغيرها.

وكذلك اختيارالحلول والبدائل التقويمية فيما يتعلق بالاختبارات النهائية في حال استمرار تعليق الدراسة.

وأكدت جامعة أم القرى حرصها على التيسير على أبنائها الطلاب بما يتوافق مع جودة العملية التعليمية، وتطمئن أبناءها وبناتها بسعيها لتحقيق مصلحتهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

ووجه مدير الجامعة الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق ذلك.

فيروس كورونا الجديد جامعة أم القرى التعليم عن بعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة أم القرى: استمرار العملية التعليمية عن بعد.. والاختبارات النهائية في موعدها
سبق

أعلنت جامعة أم القرى استمرارية العملية التعليمية عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، وذلك تماشياً مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - وإشارة إلى توصيات اللجنة المشكلة بقرار وزير التعليم بشأن آليات تفعيل التعليم عن بعد ودراسة ترتيبات الاختبارات وأعمال الفصل الدراسي الثاني 1441 للجامعات خلال فترة تعليق الدراسة.

وتفصيلاً، أوضحت الجامعة أنها اتخذت الآتي: استمرار العملية التعليمية عن طريق التعليم عن بعد على أن يتم تقديم المادة العلمية للطلاب والطالبات حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، واعتماد التقويم المستمر كبديل للاختبارات النصفية والدورية واستخدام البدائل الأخرى المتاحة خلال الفصل الدراسي الحالي، كالأبحاث وكتابة التقارير والواجبات وغيرها.

وكذلك اختيارالحلول والبدائل التقويمية فيما يتعلق بالاختبارات النهائية في حال استمرار تعليق الدراسة.

وأكدت جامعة أم القرى حرصها على التيسير على أبنائها الطلاب بما يتوافق مع جودة العملية التعليمية، وتطمئن أبناءها وبناتها بسعيها لتحقيق مصلحتهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

ووجه مدير الجامعة الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق ذلك.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
12:48 AM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
01:55 AM

جامعة أم القرى: استمرار العملية التعليمية عن بعد.. والاختبارات النهائية في موعدها

أكدت اعتماد التقويم المستمر كبديل للاختبارات النصفية والدورية خلال الفصل الحالي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,941

أعلنت جامعة أم القرى استمرارية العملية التعليمية عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، وذلك تماشياً مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - وإشارة إلى توصيات اللجنة المشكلة بقرار وزير التعليم بشأن آليات تفعيل التعليم عن بعد ودراسة ترتيبات الاختبارات وأعمال الفصل الدراسي الثاني 1441 للجامعات خلال فترة تعليق الدراسة.

وتفصيلاً، أوضحت الجامعة أنها اتخذت الآتي: استمرار العملية التعليمية عن طريق التعليم عن بعد على أن يتم تقديم المادة العلمية للطلاب والطالبات حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، واعتماد التقويم المستمر كبديل للاختبارات النصفية والدورية واستخدام البدائل الأخرى المتاحة خلال الفصل الدراسي الحالي، كالأبحاث وكتابة التقارير والواجبات وغيرها.

وكذلك اختيارالحلول والبدائل التقويمية فيما يتعلق بالاختبارات النهائية في حال استمرار تعليق الدراسة.

وأكدت جامعة أم القرى حرصها على التيسير على أبنائها الطلاب بما يتوافق مع جودة العملية التعليمية، وتطمئن أبناءها وبناتها بسعيها لتحقيق مصلحتهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

ووجه مدير الجامعة الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق ذلك.

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