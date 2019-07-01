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أمانة الطائف تُغلق مشغلاً ومحل تجميل نسائي مخالفين

ضمن جولة ميدانية قام بها القسم النسائي

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في القسم النسائي ببلدية غرب الطائف الفرعية محلين للتزيين النسائي ضُبط بهما مخالفات تستدعي الإغلاق الكامل لحين تصحيح المخالفات وفق اللوائح البلدية.

كما تم ضبط 24 مخالفة أخرى شملت تدني مستوى النظافة، وتدني مستوى نظافة الأجهزة والمعدات، وبيع مواد ذات ادعاءات طبية، ومخالفة النشاط، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وسوء التهوية، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية في 104 منشآت شملتها تلك الجولة الميدانية.

وجاءت الحملة الميدانية الرقابية على المشاغل النسائية ومحالّ التجميل النسائية ومراكز التصوير النسائي والنوادي الرياضية النسائية، ضمن الجولات الرقابية المكتفة لوكالة الخدمات والبلديات الفرعية على المنشآت التي لها علاقة بصحة المستهلك، وبرنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية (حملة الرقابة البلدية).

يشار إلى أن الفرق الرقابية النسائية بأمانة الطائف كثفت أعمالها الرقابية على محالّ التزيين النسائي والمشاغل والأسواق النسائية؛ وذلك للتأكد من سلامة المعروضات، والتزامها بالاشتراطات الصحية، وإغلاق المنشآت المخالفة وتصحيح أوضاع محالّ التجميل والعمالة النسائية.

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أمانة الطائف تُغلق مشغلاً ومحل تجميل نسائي مخالفين
سبق

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في القسم النسائي ببلدية غرب الطائف الفرعية محلين للتزيين النسائي ضُبط بهما مخالفات تستدعي الإغلاق الكامل لحين تصحيح المخالفات وفق اللوائح البلدية.

كما تم ضبط 24 مخالفة أخرى شملت تدني مستوى النظافة، وتدني مستوى نظافة الأجهزة والمعدات، وبيع مواد ذات ادعاءات طبية، ومخالفة النشاط، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وسوء التهوية، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية في 104 منشآت شملتها تلك الجولة الميدانية.

وجاءت الحملة الميدانية الرقابية على المشاغل النسائية ومحالّ التجميل النسائية ومراكز التصوير النسائي والنوادي الرياضية النسائية، ضمن الجولات الرقابية المكتفة لوكالة الخدمات والبلديات الفرعية على المنشآت التي لها علاقة بصحة المستهلك، وبرنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية (حملة الرقابة البلدية).

يشار إلى أن الفرق الرقابية النسائية بأمانة الطائف كثفت أعمالها الرقابية على محالّ التزيين النسائي والمشاغل والأسواق النسائية؛ وذلك للتأكد من سلامة المعروضات، والتزامها بالاشتراطات الصحية، وإغلاق المنشآت المخالفة وتصحيح أوضاع محالّ التجميل والعمالة النسائية.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
06:53 PM

أمانة الطائف تُغلق مشغلاً ومحل تجميل نسائي مخالفين

ضمن جولة ميدانية قام بها القسم النسائي

A A A
فهد العتيبي - الطائف
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1,509

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في القسم النسائي ببلدية غرب الطائف الفرعية محلين للتزيين النسائي ضُبط بهما مخالفات تستدعي الإغلاق الكامل لحين تصحيح المخالفات وفق اللوائح البلدية.

كما تم ضبط 24 مخالفة أخرى شملت تدني مستوى النظافة، وتدني مستوى نظافة الأجهزة والمعدات، وبيع مواد ذات ادعاءات طبية، ومخالفة النشاط، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وسوء التهوية، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية في 104 منشآت شملتها تلك الجولة الميدانية.

وجاءت الحملة الميدانية الرقابية على المشاغل النسائية ومحالّ التجميل النسائية ومراكز التصوير النسائي والنوادي الرياضية النسائية، ضمن الجولات الرقابية المكتفة لوكالة الخدمات والبلديات الفرعية على المنشآت التي لها علاقة بصحة المستهلك، وبرنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية (حملة الرقابة البلدية).

يشار إلى أن الفرق الرقابية النسائية بأمانة الطائف كثفت أعمالها الرقابية على محالّ التزيين النسائي والمشاغل والأسواق النسائية؛ وذلك للتأكد من سلامة المعروضات، والتزامها بالاشتراطات الصحية، وإغلاق المنشآت المخالفة وتصحيح أوضاع محالّ التجميل والعمالة النسائية.

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