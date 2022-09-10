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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8135.16 نقطة

بتداولات تجاوزت 13 مليار ريال لأكثر من 543 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 55.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8135.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 543 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 484 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 153 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الفخارية, الصقر للتأمين, الوطنية, أمانة للتأمين, وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإنماء طوكيو مارين, الكثيري, المصافي, المراكز, وجبل عمر فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 2.07% .

وكانت أسهم شركات سيرا, دار الأركان، زين السعودية, الإنماء, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سيرا, الأسماك, تهامة, زين السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 44.62 نقطة ليقفل عند مستوى 11672.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 56 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 1640 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8135.16 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 55.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8135.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 543 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 484 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 153 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الفخارية, الصقر للتأمين, الوطنية, أمانة للتأمين, وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإنماء طوكيو مارين, الكثيري, المصافي, المراكز, وجبل عمر فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 2.07% .

وكانت أسهم شركات سيرا, دار الأركان، زين السعودية, الإنماء, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سيرا, الأسماك, تهامة, زين السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 44.62 نقطة ليقفل عند مستوى 11672.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 56 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 1640 صفقة.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
04:06 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8135.16 نقطة

بتداولات تجاوزت 13 مليار ريال لأكثر من 543 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 55.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8135.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 543 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 484 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 153 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الفخارية, الصقر للتأمين, الوطنية, أمانة للتأمين, وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإنماء طوكيو مارين, الكثيري, المصافي, المراكز, وجبل عمر فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 2.07% .

وكانت أسهم شركات سيرا, دار الأركان، زين السعودية, الإنماء, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سيرا, الأسماك, تهامة, زين السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 44.62 نقطة ليقفل عند مستوى 11672.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 56 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 1640 صفقة.

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