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رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: (الجموم، والخرمة، والعاصمة المقدسة، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، ورنية، وعرفات).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: (الجموم، والخرمة، والعاصمة المقدسة، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، ورنية، وعرفات).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
09:46 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: (الجموم، والخرمة، والعاصمة المقدسة، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، ورنية، وعرفات).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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