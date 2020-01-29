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"جامعة محمد بن فهد" تُوقّع مذكرة تعاون مع مؤسسة استشراف المستقبل في أبو ظبي

بهدف التعاون في مجالات الدراسات الاستشرافية والتعليم وتنمية الشباب

وقّع مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد، ومؤسسة استشراف المستقبل، مذكرة تعاون في مجالات الاستشراف، بمقر الشباب العربي بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة صباح أمس الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٠م.

مثّل المركز في هذه الاتفاقية مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري؛ فيما مثّل مؤسسة استشراف المستقبل المدير التنفيذي الدكتور سليمان بن محمد الكعبي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون في العديد من المجالات المشتركة من بينها الدراسات الاستشرافية ومجالات التعليم، وتنمية الشباب، والمصادر الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى عدد من المجالات الأخرى.

ويسعى الطرفان إلى تفعيل هذه الاتفاقية من خلال خطة عمل زمنية تهدف إلى تحديد بنود هذه الاتفاقية بعد إقرارها رسميًّا، كما يسعى الطرفان إلى إقامة عدد من ورش العمل المختلفة وعدد آخر من المؤتمرات المشتركة في جميع المجالات المشتركة.

من جانبه، قدّم مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري شكره الجزيل إلى القائمين على مؤسسة استشراف المستقبل، على الحفاوة والترحيب؛ مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك في كافة مجالات الدراسات الاستشرافية مع مؤسسة استشراف المستقبل، إضافة إلى عدد من المجلات الأخرى كالتعليم وتنمية الشباب.

وأوضح الدكتور الأنصاري أن مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية منفتح تمامًا على التعاون المشترك مع الأخوة في مؤسسة استشراف المستقبل؛ لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها بين هذه المراكز المختصة وهي وحدة من الاتفاقيات والمبادرات التي تسير نحو التكامل بين البلدين الشقيقين (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة).

وبيّن أن مسؤولي المركز في تواصل مع القائمين على أخوتهم في مؤسسة استشراف المستقبل؛ لبحث سبل تحقيق الخطوات التنموية وتفعيل بنود هذه الاتفاقية.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة "استشراف المستقبل"، الدكتور سليمان بن محمد الكعبي، أن هذه الاتفاقية تؤطر تعاونًا مستقبليًّا بعيد المدى في العديد من المجالات منها: المؤتمرات، وورش العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات استشراف المستقبل؛ لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها في المنطقة بهذا الخصوص.

جامعة الأمير محمد بن فهد مؤسسة استشراف المستقبل إمارة أبو ظبي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"جامعة محمد بن فهد" تُوقّع مذكرة تعاون مع مؤسسة استشراف المستقبل في أبو ظبي
سبق

وقّع مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد، ومؤسسة استشراف المستقبل، مذكرة تعاون في مجالات الاستشراف، بمقر الشباب العربي بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة صباح أمس الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٠م.

مثّل المركز في هذه الاتفاقية مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري؛ فيما مثّل مؤسسة استشراف المستقبل المدير التنفيذي الدكتور سليمان بن محمد الكعبي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون في العديد من المجالات المشتركة من بينها الدراسات الاستشرافية ومجالات التعليم، وتنمية الشباب، والمصادر الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى عدد من المجالات الأخرى.

ويسعى الطرفان إلى تفعيل هذه الاتفاقية من خلال خطة عمل زمنية تهدف إلى تحديد بنود هذه الاتفاقية بعد إقرارها رسميًّا، كما يسعى الطرفان إلى إقامة عدد من ورش العمل المختلفة وعدد آخر من المؤتمرات المشتركة في جميع المجالات المشتركة.

من جانبه، قدّم مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري شكره الجزيل إلى القائمين على مؤسسة استشراف المستقبل، على الحفاوة والترحيب؛ مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك في كافة مجالات الدراسات الاستشرافية مع مؤسسة استشراف المستقبل، إضافة إلى عدد من المجلات الأخرى كالتعليم وتنمية الشباب.

وأوضح الدكتور الأنصاري أن مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية منفتح تمامًا على التعاون المشترك مع الأخوة في مؤسسة استشراف المستقبل؛ لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها بين هذه المراكز المختصة وهي وحدة من الاتفاقيات والمبادرات التي تسير نحو التكامل بين البلدين الشقيقين (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة).

وبيّن أن مسؤولي المركز في تواصل مع القائمين على أخوتهم في مؤسسة استشراف المستقبل؛ لبحث سبل تحقيق الخطوات التنموية وتفعيل بنود هذه الاتفاقية.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة "استشراف المستقبل"، الدكتور سليمان بن محمد الكعبي، أن هذه الاتفاقية تؤطر تعاونًا مستقبليًّا بعيد المدى في العديد من المجالات منها: المؤتمرات، وورش العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات استشراف المستقبل؛ لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها في المنطقة بهذا الخصوص.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
12:42 PM
اخر تعديل
29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
02:50 PM

"جامعة محمد بن فهد" تُوقّع مذكرة تعاون مع مؤسسة استشراف المستقبل في أبو ظبي

بهدف التعاون في مجالات الدراسات الاستشرافية والتعليم وتنمية الشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد، ومؤسسة استشراف المستقبل، مذكرة تعاون في مجالات الاستشراف، بمقر الشباب العربي بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة صباح أمس الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٠م.

مثّل المركز في هذه الاتفاقية مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري؛ فيما مثّل مؤسسة استشراف المستقبل المدير التنفيذي الدكتور سليمان بن محمد الكعبي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون في العديد من المجالات المشتركة من بينها الدراسات الاستشرافية ومجالات التعليم، وتنمية الشباب، والمصادر الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى عدد من المجالات الأخرى.

ويسعى الطرفان إلى تفعيل هذه الاتفاقية من خلال خطة عمل زمنية تهدف إلى تحديد بنود هذه الاتفاقية بعد إقرارها رسميًّا، كما يسعى الطرفان إلى إقامة عدد من ورش العمل المختلفة وعدد آخر من المؤتمرات المشتركة في جميع المجالات المشتركة.

من جانبه، قدّم مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري شكره الجزيل إلى القائمين على مؤسسة استشراف المستقبل، على الحفاوة والترحيب؛ مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك في كافة مجالات الدراسات الاستشرافية مع مؤسسة استشراف المستقبل، إضافة إلى عدد من المجلات الأخرى كالتعليم وتنمية الشباب.

وأوضح الدكتور الأنصاري أن مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية منفتح تمامًا على التعاون المشترك مع الأخوة في مؤسسة استشراف المستقبل؛ لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها بين هذه المراكز المختصة وهي وحدة من الاتفاقيات والمبادرات التي تسير نحو التكامل بين البلدين الشقيقين (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة).

وبيّن أن مسؤولي المركز في تواصل مع القائمين على أخوتهم في مؤسسة استشراف المستقبل؛ لبحث سبل تحقيق الخطوات التنموية وتفعيل بنود هذه الاتفاقية.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة "استشراف المستقبل"، الدكتور سليمان بن محمد الكعبي، أن هذه الاتفاقية تؤطر تعاونًا مستقبليًّا بعيد المدى في العديد من المجالات منها: المؤتمرات، وورش العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات استشراف المستقبل؛ لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها في المنطقة بهذا الخصوص.

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