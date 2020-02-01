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بينها النظافة والإنارة.. بدء تأهيل 4 مواقع أثرية في رجال ألمع

ضمن جهود معالجة التشوه البصري والحفاظ على التراث

بدأت بلدية محافظة رجال ألمع، بتأهيل عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، بالاهتمام بالمواقع الأثرية بالمحافظة.

وقال رئيس بلدية رجال ألمع "سعيد بن علي حافظ": إن البلدية تبدأ بأعمال التأهيل الخاصة بأربعة مواقع أثرية بالمحافظة، وهي (قلعة البلدة، قلعة صافية، القشلة بالشعبين، قصبة العوص).

وأضاف "حافظ" أن أعمال البلدية تتمثل في أعمال النظافة والإنارة وتأهيل المداخل المؤدية للمواقع، وكذلك الأماكن المحيطة بها؛ حيث تعتبر هذه الأعمال ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوه البصري؛ مؤكدًا أن الأماكن الأثرية من عوامل تحسين المشهد الحضري؛ مما يزيد من أهمية الاهتمام بهذه المواقع.

وأوضح "حافظ" أن هذه المواقع تعتبر ذات أهمية كبيرة؛ وذلك لما تحويه من تراث كبير حيث تتمتع بطابع معماري قديم يجسّد حقبة من الزمن شَهِدت كفاحًا كبيرًا من الآباء والأجداد؛ مبينًا أن أقل ما يمكن تقديمه لهذا التراث هو الحفاظ عليه.

رجال ألمع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينها النظافة والإنارة.. بدء تأهيل 4 مواقع أثرية في رجال ألمع
سبق

بدأت بلدية محافظة رجال ألمع، بتأهيل عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، بالاهتمام بالمواقع الأثرية بالمحافظة.

وقال رئيس بلدية رجال ألمع "سعيد بن علي حافظ": إن البلدية تبدأ بأعمال التأهيل الخاصة بأربعة مواقع أثرية بالمحافظة، وهي (قلعة البلدة، قلعة صافية، القشلة بالشعبين، قصبة العوص).

وأضاف "حافظ" أن أعمال البلدية تتمثل في أعمال النظافة والإنارة وتأهيل المداخل المؤدية للمواقع، وكذلك الأماكن المحيطة بها؛ حيث تعتبر هذه الأعمال ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوه البصري؛ مؤكدًا أن الأماكن الأثرية من عوامل تحسين المشهد الحضري؛ مما يزيد من أهمية الاهتمام بهذه المواقع.

وأوضح "حافظ" أن هذه المواقع تعتبر ذات أهمية كبيرة؛ وذلك لما تحويه من تراث كبير حيث تتمتع بطابع معماري قديم يجسّد حقبة من الزمن شَهِدت كفاحًا كبيرًا من الآباء والأجداد؛ مبينًا أن أقل ما يمكن تقديمه لهذا التراث هو الحفاظ عليه.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
02:19 PM

بينها النظافة والإنارة.. بدء تأهيل 4 مواقع أثرية في رجال ألمع

ضمن جهود معالجة التشوه البصري والحفاظ على التراث

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رائد القرفي - رجال ألمع
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بدأت بلدية محافظة رجال ألمع، بتأهيل عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، بالاهتمام بالمواقع الأثرية بالمحافظة.

وقال رئيس بلدية رجال ألمع "سعيد بن علي حافظ": إن البلدية تبدأ بأعمال التأهيل الخاصة بأربعة مواقع أثرية بالمحافظة، وهي (قلعة البلدة، قلعة صافية، القشلة بالشعبين، قصبة العوص).

وأضاف "حافظ" أن أعمال البلدية تتمثل في أعمال النظافة والإنارة وتأهيل المداخل المؤدية للمواقع، وكذلك الأماكن المحيطة بها؛ حيث تعتبر هذه الأعمال ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوه البصري؛ مؤكدًا أن الأماكن الأثرية من عوامل تحسين المشهد الحضري؛ مما يزيد من أهمية الاهتمام بهذه المواقع.

وأوضح "حافظ" أن هذه المواقع تعتبر ذات أهمية كبيرة؛ وذلك لما تحويه من تراث كبير حيث تتمتع بطابع معماري قديم يجسّد حقبة من الزمن شَهِدت كفاحًا كبيرًا من الآباء والأجداد؛ مبينًا أن أقل ما يمكن تقديمه لهذا التراث هو الحفاظ عليه.

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