النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أهالي مركز الأبواء برابغ يطالبون بالعناية بمقابر المركز: حالتها مأساوية

وسط تخوفهم من تحولها إلى مأوى للبهائم السائبة والكلاب الضالة

طالب أهالي مركز الأبواء التابع لمحافظة رابغ بالنظر في حال المقابر في مركزهم والحال المأساوي الذي وصلت له؛ حيث تواجه ثلاث مقابر مختلف صنوف الإهمال، فلقد تهدمت أجزاء من أسوار مقبرة حي قبيلة ومقبرتي حي أم الطين وحي التنظبية من دون أسوار، وسط تخوف الأهالي أن تكون المقابر مأوى ومكانًا للبهائم السائبة والكلاب الضالة.

من جهة أخرى تحدث حسن المحمدي قائلاً: مازال مركز الأبواء التابع لمحافظة رابغ يعاني بسبب إهمال لافت للنظر لعددٍ من المقابر منها على سبيل المثال وليس الحصر مقبرة جنوب حي التنظبية ومقبرة غرب حي أم الطين اللتين مازالتا بلا أسوار منذ سنوات، إضافة إلى مقبرة حي قبيلة التي ما زالت أجزاء من جدرانها مهدمة منذ سيول 1437 هـ وما زال الأهالي يطمحون إلى أن تعجِّل الجهات المعنية بتسوير المقابر المشار إليها حفاظًا على حرمة الموتى.

وطالب فيصل اليوبي بدوره بسرعة تسوير المقابر القديمة مراعاة لحرمة الموتى وإكرامًا وإجلالاً لمن بها وحفاظًا عليها من البهائم كالإبل والأغنام والحيوانات السائبة، مطالبًا بالنظر بعين الاهتمام في موضوع المقابر غير المسورة في مركز الأبواء وتعجيل ترسية مشروعها.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
أهالي مركز الأبواء برابغ يطالبون بالعناية بمقابر المركز: حالتها مأساوية
سبق

طالب أهالي مركز الأبواء التابع لمحافظة رابغ بالنظر في حال المقابر في مركزهم والحال المأساوي الذي وصلت له؛ حيث تواجه ثلاث مقابر مختلف صنوف الإهمال، فلقد تهدمت أجزاء من أسوار مقبرة حي قبيلة ومقبرتي حي أم الطين وحي التنظبية من دون أسوار، وسط تخوف الأهالي أن تكون المقابر مأوى ومكانًا للبهائم السائبة والكلاب الضالة.

من جهة أخرى تحدث حسن المحمدي قائلاً: مازال مركز الأبواء التابع لمحافظة رابغ يعاني بسبب إهمال لافت للنظر لعددٍ من المقابر منها على سبيل المثال وليس الحصر مقبرة جنوب حي التنظبية ومقبرة غرب حي أم الطين اللتين مازالتا بلا أسوار منذ سنوات، إضافة إلى مقبرة حي قبيلة التي ما زالت أجزاء من جدرانها مهدمة منذ سيول 1437 هـ وما زال الأهالي يطمحون إلى أن تعجِّل الجهات المعنية بتسوير المقابر المشار إليها حفاظًا على حرمة الموتى.

وطالب فيصل اليوبي بدوره بسرعة تسوير المقابر القديمة مراعاة لحرمة الموتى وإكرامًا وإجلالاً لمن بها وحفاظًا عليها من البهائم كالإبل والأغنام والحيوانات السائبة، مطالبًا بالنظر بعين الاهتمام في موضوع المقابر غير المسورة في مركز الأبواء وتعجيل ترسية مشروعها.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
01:04 AM

أهالي مركز الأبواء برابغ يطالبون بالعناية بمقابر المركز: حالتها مأساوية

وسط تخوفهم من تحولها إلى مأوى للبهائم السائبة والكلاب الضالة

A A A
سعود الدعجاني - جدة
0
93

طالب أهالي مركز الأبواء التابع لمحافظة رابغ بالنظر في حال المقابر في مركزهم والحال المأساوي الذي وصلت له؛ حيث تواجه ثلاث مقابر مختلف صنوف الإهمال، فلقد تهدمت أجزاء من أسوار مقبرة حي قبيلة ومقبرتي حي أم الطين وحي التنظبية من دون أسوار، وسط تخوف الأهالي أن تكون المقابر مأوى ومكانًا للبهائم السائبة والكلاب الضالة.

من جهة أخرى تحدث حسن المحمدي قائلاً: مازال مركز الأبواء التابع لمحافظة رابغ يعاني بسبب إهمال لافت للنظر لعددٍ من المقابر منها على سبيل المثال وليس الحصر مقبرة جنوب حي التنظبية ومقبرة غرب حي أم الطين اللتين مازالتا بلا أسوار منذ سنوات، إضافة إلى مقبرة حي قبيلة التي ما زالت أجزاء من جدرانها مهدمة منذ سيول 1437 هـ وما زال الأهالي يطمحون إلى أن تعجِّل الجهات المعنية بتسوير المقابر المشار إليها حفاظًا على حرمة الموتى.

وطالب فيصل اليوبي بدوره بسرعة تسوير المقابر القديمة مراعاة لحرمة الموتى وإكرامًا وإجلالاً لمن بها وحفاظًا عليها من البهائم كالإبل والأغنام والحيوانات السائبة، مطالبًا بالنظر بعين الاهتمام في موضوع المقابر غير المسورة في مركز الأبواء وتعجيل ترسية مشروعها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,800
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,296
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,358
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,186

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة