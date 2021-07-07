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المحكمة العُليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال ذي الحجة مساء الجمعة

تأمل ممّن لديه القدرة على الترائي الانضمام إلى اللجان المُشكّلة

دعت المحكمة العُليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

جاء ذلك في بيان للمحكمة العُليا فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العُليا رقم (146 / هـ) وتاريخ 3 / 11 / 1442هـ، أن يوم الجمعة 1 / 11 / 1442هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 ـ يونيو ـ 2021 م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1442هـ؛ فإن المحكمة العُليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ الموافق 9 ـ يوليو ـ 2021 م.

وترجو المحكمة العُليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المحكمة العُليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال ذي الحجة مساء الجمعة
سبق

دعت المحكمة العُليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

جاء ذلك في بيان للمحكمة العُليا فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العُليا رقم (146 / هـ) وتاريخ 3 / 11 / 1442هـ، أن يوم الجمعة 1 / 11 / 1442هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 ـ يونيو ـ 2021 م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1442هـ؛ فإن المحكمة العُليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ الموافق 9 ـ يوليو ـ 2021 م.

وترجو المحكمة العُليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
12:40 PM

المحكمة العُليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال ذي الحجة مساء الجمعة

تأمل ممّن لديه القدرة على الترائي الانضمام إلى اللجان المُشكّلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت المحكمة العُليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

جاء ذلك في بيان للمحكمة العُليا فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العُليا رقم (146 / هـ) وتاريخ 3 / 11 / 1442هـ، أن يوم الجمعة 1 / 11 / 1442هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 ـ يونيو ـ 2021 م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1442هـ؛ فإن المحكمة العُليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ الموافق 9 ـ يوليو ـ 2021 م.

وترجو المحكمة العُليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

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