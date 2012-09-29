"التدريب التقني والمهني" تقيم المخيم الكشفي الرقمي

ضمن مشاركاتها في فعاليات اليوم الوطني الـ90

دشّن نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، الدكتور راشد بن محمد الزهراني، ظهر أمس الاثنين عبر المنصة الإلكترونية "المخيم الكشفي الرقمي"، الذي يأتي ضمن فعاليات الإدارة العامة لأنشطة المتدربين للاحتفال باليوم الوطني الـ (90)، بمشاركة (300) جوال وكشاف وقائد. وفي اليوم الذي يليه دشن "المخيم الكشفي الرقمي" للبنات بمشاركة (300) قائدة ومرشدة كشفية من مختلف مناطق ومحافظات السعودية.

وبدأ المخيم بالسلام الملكي، ثم كلمة نائب المحافظ للتدريب، الدكتور راشد بن محمد الزهراني، رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وللجميع بهذه المناسبة الوطنية الغالية، ورحب بالمشاركين في المخيم.

وأشار "الزهراني" إلى أن المخيم الكشفي الرقمي للبنين والبنات من المبادرات التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم بسبب جائحة كورونا كوفيد 19، منها المملكة العربية السعودية، ويُقام عبر منصات المؤسسة الإلكترونية من أجل ربط قادة وجوالة وكشافة ومرشدات المؤسسة من البنين والبنات بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع، وتعزيز الانتماء الوطني لديهم، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن حبهم للوطن وولائهم لولاة الأمر في هذا البلد المبارك من خلال برامج متنوعة، يتم طرحها خلال فترة المخيم.

وقدم الزهراني شكره وتقديره للقائمين على قيادة المخيم، سواء في المخيم الكشفي للبنين والبنات، وتمنى للجميع النجاح والتوفيق.

كما ألقى المدير العام لأنشطة المتدربين، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع، كلمةً أكد فيها أن الهدف من المخيم تعزيز قيم الانتماء الوطني، وترجمة مشاعر حب الوطن، والولاء لولاة الأمر لدى قادة وجوالة وكشافة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من ممارسات إيجابية فاعلة.

وقدّم "الصنيع" شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على دعمه المستمر لأنشطة المتدربين، وكذلك نائب المحافظ للتدريب على متابعته وتوجيهاته لإقامة وتفعيل مثل هذه الفعاليات.

كما قدّم الصنيع الشكر لمشرف النشاط الكشفي بالمؤسسة القائد عبدالله بن محمد نيازي، ولمشرف المخيم القائد وليد بن خليفة الزويمل، وقائد المخيم وليد بن محمد الشويهين، وقائد البرامج عبدالله بن إبراهيم الدحيلان، ومساعد قائد البرامج مهنا بن محمد المهنا. وفي الجانب الآخر قدم الشكر لقائدة المخيم للبنات الأستاذة بسمة غازي الردادي، وقائدة البرامج الأستاذة حنان محمد الجهني، على جهودهم الكبيرة في إنجاح وتنظيم المخيم، ولفريق العمل بمركز التدريب الإلكتروني بالمؤسسة المهندس عبدالله فرحان الجبلي، والمهندس عبدالعزيز بن مقبل العصيمي، على جهودهما في إقامة المخيم على المنصات الإلكترونية، ودعمها فنيًّا.

وعن البرنامج فإنه اشتمل على فيلم وثائقي عن توحيد المملكة العربية السعودية، وكذلك قصيدة وطنية خاصة بهذه المناسبة، ألقاها الشاعر نبيل عاجان أحد الشعراء المشاركين في برنامج شاعر المليون، والمسابقة الوطنية الكشفية الرقمية، ومشاركة المفوضيات الكشفية بالسعودية بواقع 20 دقيقة لكل مفوضية، وعرض تجارب كشفية في الصيانة التطوعية، وأيضًا استعراض عدد من قصص نجاح الرياديين والمهنيين، وتقديم برنامج تدريبي عن تصميم الدوائر الإلكترونية للمهندس مهنا المهنا، وبرنامج قراءة الخرائط الإلكترونية للمهندس وليد فلمبان، ومسابقة أفضل عمل وطني ورحلة لبلادي السعودية، وأهازيج شعبية، وصيحات كشفية.