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السفير "العريفي" يناقش مع مسؤول بالاتحاد الأوروبي العلاقات الثنائية

استعرض خلال الاجتماع آفاق التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك

اجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي اليوم الثلاثاء في بروكسل مع ستيفانو غراسي مدير مكتب الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وآفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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السفير "العريفي" يناقش مع مسؤول بالاتحاد الأوروبي العلاقات الثنائية
سبق

اجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي اليوم الثلاثاء في بروكسل مع ستيفانو غراسي مدير مكتب الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وآفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
11:40 PM

السفير "العريفي" يناقش مع مسؤول بالاتحاد الأوروبي العلاقات الثنائية

استعرض خلال الاجتماع آفاق التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي اليوم الثلاثاء في بروكسل مع ستيفانو غراسي مدير مكتب الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وآفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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