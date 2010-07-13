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بدء استقبال طلبات الترشّح على برنامج "بعثتك- وظيفتك" بجامعة نجران

خلال الفترة من 14 إلى 29 ذي القعدة الجاري

أعلنت جامعة نجران عن البدء في استقبال طلبات الترشّح على برنامج "بعثتك- وظيفتك" خلال الفترة من 14 إلى 29 من شهر ذي القعدة الجاري 1440هـ.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم على التخصصات المطروحة للاطلاع على الشروط عبر البوابة الإلكترونية على موقع الجامعة https://wadhefatk.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx، مشددةً على أنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.

يذكر أن الجامعة وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم؛ لتنفيذ برنامج "بعثتك- وظيفتك" ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ لسد احتياج الجامعة من أعضاء هيئة التدريس بالتعيين على وظيفة أستاذ مساعد بعد الحصول على المؤهل المطلوب.

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بدء استقبال طلبات الترشّح على برنامج "بعثتك- وظيفتك" بجامعة نجران
سبق

أعلنت جامعة نجران عن البدء في استقبال طلبات الترشّح على برنامج "بعثتك- وظيفتك" خلال الفترة من 14 إلى 29 من شهر ذي القعدة الجاري 1440هـ.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم على التخصصات المطروحة للاطلاع على الشروط عبر البوابة الإلكترونية على موقع الجامعة https://wadhefatk.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx، مشددةً على أنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.

يذكر أن الجامعة وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم؛ لتنفيذ برنامج "بعثتك- وظيفتك" ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ لسد احتياج الجامعة من أعضاء هيئة التدريس بالتعيين على وظيفة أستاذ مساعد بعد الحصول على المؤهل المطلوب.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
05:40 PM

بدء استقبال طلبات الترشّح على برنامج "بعثتك- وظيفتك" بجامعة نجران

خلال الفترة من 14 إلى 29 ذي القعدة الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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أعلنت جامعة نجران عن البدء في استقبال طلبات الترشّح على برنامج "بعثتك- وظيفتك" خلال الفترة من 14 إلى 29 من شهر ذي القعدة الجاري 1440هـ.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم على التخصصات المطروحة للاطلاع على الشروط عبر البوابة الإلكترونية على موقع الجامعة https://wadhefatk.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx، مشددةً على أنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.

يذكر أن الجامعة وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم؛ لتنفيذ برنامج "بعثتك- وظيفتك" ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ لسد احتياج الجامعة من أعضاء هيئة التدريس بالتعيين على وظيفة أستاذ مساعد بعد الحصول على المؤهل المطلوب.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,929
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,752
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,951
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
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