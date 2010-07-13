يذكر أن الجامعة وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم؛ لتنفيذ برنامج "بعثتك- وظيفتك" ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ لسد احتياج الجامعة من أعضاء هيئة التدريس بالتعيين على وظيفة أستاذ مساعد بعد الحصول على المؤهل المطلوب.
يذكر أن الجامعة وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم؛ لتنفيذ برنامج "بعثتك- وظيفتك" ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ لسد احتياج الجامعة من أعضاء هيئة التدريس بالتعيين على وظيفة أستاذ مساعد بعد الحصول على المؤهل المطلوب.
13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
05:40 PM
بدء استقبال طلبات الترشّح على برنامج "بعثتك- وظيفتك" بجامعة نجران
يذكر أن الجامعة وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم؛ لتنفيذ برنامج "بعثتك- وظيفتك" ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ لسد احتياج الجامعة من أعضاء هيئة التدريس بالتعيين على وظيفة أستاذ مساعد بعد الحصول على المؤهل المطلوب.