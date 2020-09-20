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"كورونا" مستمر في نشر عدواه بفلسطين.. 683 إصابة خلال يوم

الفيروس أنهى حياة 9 مرضى جدد

سجلت الأراضي الفلسطينية 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع حالات، وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد).

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن محافظة رام الله والبيرة سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 120 إصابة، تلتها محافظة الخليل بواقع 115 إصابة كما سجل قطاع غزة 45 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 45.446، تعافى منها 31.492 وبلغت الوفيات 300.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" مستمر في نشر عدواه بفلسطين.. 683 إصابة خلال يوم
سبق

سجلت الأراضي الفلسطينية 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع حالات، وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد).

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن محافظة رام الله والبيرة سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 120 إصابة، تلتها محافظة الخليل بواقع 115 إصابة كما سجل قطاع غزة 45 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 45.446، تعافى منها 31.492 وبلغت الوفيات 300.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
08:24 PM

"كورونا" مستمر في نشر عدواه بفلسطين.. 683 إصابة خلال يوم

الفيروس أنهى حياة 9 مرضى جدد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الأراضي الفلسطينية 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع حالات، وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد).

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن محافظة رام الله والبيرة سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 120 إصابة، تلتها محافظة الخليل بواقع 115 إصابة كما سجل قطاع غزة 45 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 45.446، تعافى منها 31.492 وبلغت الوفيات 300.

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