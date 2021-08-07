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خبر صادم لعشاق القهوة.. نصف أنواع البن البري معرّض للانقراض

توقعات بخفض الإنتاج وزيادة الطلب وأزمة عالمية كبرى وارتفاع بالأسعار

أطلق علماء أمريكيون تحذيراً لمُحبي وعشاق القهوة، بأن ما يزيد على نصف أنواع البن البري في العالم عُرضة لخطر الانقراض؛ ما سيؤدي إلى رفع أسعار منتجاته المختلفة في مختلف البلدان.

وبحسب الدراسة التي أعدّها الخبراء في مؤسسة "رويال بوتانيك غاردنز"، ونقلتها وكالة "رويترز"، فإن الصقيع الشديد في البرازيل أدّى إلى تلف محاصيل كبيرة، إضافة إلى زيادة تكاليف نقل البضائع حول العالم والمصاعب المرتبطة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الدراسة إلى أن إجراءات الحماية الحالية المتبعة لأنواع البن البري ليست كافية لحمايته على المدى البعيد، وهذا الأمر قد يسبّب خفض الإنتاج العالمي وزيادة الطلب؛ ما ستنتج عنه أزمة عالمية كبرى متعلقة بسوق البن.

وقال الباحثون إن "هناك حاجة ماسة لإجراء عاجل في دول استوائية بعينها ولاسيما في إفريقيا، خاصة في مناطق الغابات التي تعاني بشدة من التغير المناخي".

وأكّدت الدراسة أن قيمة حبوب البن المحمصة ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكلٍ كبيرٍ مقارنة بالسنوات السبع الفائتة.

وعلى سبيل المثال، وصلت تكلفة القهوة في متاجر الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، حيث أصبحت القهوة أكثر تكلفة بشكل ملحوظ في البرازيل نفسها.

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خبر صادم لعشاق القهوة.. نصف أنواع البن البري معرّض للانقراض
سبق

أطلق علماء أمريكيون تحذيراً لمُحبي وعشاق القهوة، بأن ما يزيد على نصف أنواع البن البري في العالم عُرضة لخطر الانقراض؛ ما سيؤدي إلى رفع أسعار منتجاته المختلفة في مختلف البلدان.

وبحسب الدراسة التي أعدّها الخبراء في مؤسسة "رويال بوتانيك غاردنز"، ونقلتها وكالة "رويترز"، فإن الصقيع الشديد في البرازيل أدّى إلى تلف محاصيل كبيرة، إضافة إلى زيادة تكاليف نقل البضائع حول العالم والمصاعب المرتبطة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الدراسة إلى أن إجراءات الحماية الحالية المتبعة لأنواع البن البري ليست كافية لحمايته على المدى البعيد، وهذا الأمر قد يسبّب خفض الإنتاج العالمي وزيادة الطلب؛ ما ستنتج عنه أزمة عالمية كبرى متعلقة بسوق البن.

وقال الباحثون إن "هناك حاجة ماسة لإجراء عاجل في دول استوائية بعينها ولاسيما في إفريقيا، خاصة في مناطق الغابات التي تعاني بشدة من التغير المناخي".

وأكّدت الدراسة أن قيمة حبوب البن المحمصة ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكلٍ كبيرٍ مقارنة بالسنوات السبع الفائتة.

وعلى سبيل المثال، وصلت تكلفة القهوة في متاجر الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، حيث أصبحت القهوة أكثر تكلفة بشكل ملحوظ في البرازيل نفسها.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
11:52 AM

خبر صادم لعشاق القهوة.. نصف أنواع البن البري معرّض للانقراض

توقعات بخفض الإنتاج وزيادة الطلب وأزمة عالمية كبرى وارتفاع بالأسعار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق علماء أمريكيون تحذيراً لمُحبي وعشاق القهوة، بأن ما يزيد على نصف أنواع البن البري في العالم عُرضة لخطر الانقراض؛ ما سيؤدي إلى رفع أسعار منتجاته المختلفة في مختلف البلدان.

وبحسب الدراسة التي أعدّها الخبراء في مؤسسة "رويال بوتانيك غاردنز"، ونقلتها وكالة "رويترز"، فإن الصقيع الشديد في البرازيل أدّى إلى تلف محاصيل كبيرة، إضافة إلى زيادة تكاليف نقل البضائع حول العالم والمصاعب المرتبطة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الدراسة إلى أن إجراءات الحماية الحالية المتبعة لأنواع البن البري ليست كافية لحمايته على المدى البعيد، وهذا الأمر قد يسبّب خفض الإنتاج العالمي وزيادة الطلب؛ ما ستنتج عنه أزمة عالمية كبرى متعلقة بسوق البن.

وقال الباحثون إن "هناك حاجة ماسة لإجراء عاجل في دول استوائية بعينها ولاسيما في إفريقيا، خاصة في مناطق الغابات التي تعاني بشدة من التغير المناخي".

وأكّدت الدراسة أن قيمة حبوب البن المحمصة ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكلٍ كبيرٍ مقارنة بالسنوات السبع الفائتة.

وعلى سبيل المثال، وصلت تكلفة القهوة في متاجر الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، حيث أصبحت القهوة أكثر تكلفة بشكل ملحوظ في البرازيل نفسها.

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