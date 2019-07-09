تواصل أسرة الشاب "زياد بن مغرم العمري" ذي الـ 16 عاماً، بحثها عن ابنها المتغيب منذ مغرب الأحد الماضي، بعد اختفائه من منزله بحي الحرازات بجدة وسط ظروف غامضة. وقالت والدة "زياد" في مناشدة تلقتها "سبق": خرج ابني "زياد" البالغ من العمر 16 عاماً من منزلنا بحي الحرازات بجدة عند الساعة السادسة من مغرب الأحد الماضي، ولم يعد للمنزل حتى الآن. وأضافت: خروجه من المنزل كان من أجل الذهاب إلى البقالة القريبة من المنزل في ذات الحي الذي نسكنه، غير أنه لم يعد، مما اضطرنا إلى إبلاغ الجهات الأمنية التي لاتزال تكثّف بحثها عنه. وأوضحت أنها ابنها لا يعاني من أيّ اعتلالات نفسية، وكان يرتدي بنطالاً، أسود اللون وفانيلا بيضاء أثناء خروجه. وناشدت الأم؛ الفرق التطوعية في جدة، وقراء "سبق"، تكثيف البحث عن فلذة كبدها، داعية من يعثر عليه إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل على جوال رقم "0506062656".

خرج ولم يعد.. زياد كانت وجهته الأخيرة بقالة في حرازات جدة عبدالرزاق البجالي سبق 2019-07-09 تواصل أسرة الشاب "زياد بن مغرم العمري" ذي الـ 16 عاماً، بحثها عن ابنها المتغيب منذ مغرب الأحد الماضي، بعد اختفائه من منزله بحي الحرازات بجدة وسط ظروف غامضة.



وقالت والدة "زياد" في مناشدة تلقتها "سبق": خرج ابني "زياد" البالغ من العمر 16 عاماً من منزلنا بحي الحرازات بجدة عند الساعة السادسة من مغرب الأحد الماضي، ولم يعد للمنزل حتى الآن.



وأضافت: خروجه من المنزل كان من أجل الذهاب إلى البقالة القريبة من المنزل في ذات الحي الذي نسكنه، غير أنه لم يعد، مما اضطرنا إلى إبلاغ الجهات الأمنية التي لاتزال تكثّف بحثها عنه.



وأوضحت أنها ابنها لا يعاني من أيّ اعتلالات نفسية، وكان يرتدي بنطالاً، أسود اللون وفانيلا بيضاء أثناء خروجه.



وناشدت الأم؛ الفرق التطوعية في جدة، وقراء "سبق"، تكثيف البحث عن فلذة كبدها، داعية من يعثر عليه إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل على جوال رقم "0506062656".

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440 02:32 PM

خرج ولم يعد.. زياد كانت وجهته الأخيرة بقالة في حرازات جدة اختفاء غامض والأم تناشد تكثيف البحث عنه: لا يعاني أي اعتلالات





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تواصل أسرة الشاب "زياد بن مغرم العمري" ذي الـ 16 عاماً، بحثها عن ابنها المتغيب منذ مغرب الأحد الماضي، بعد اختفائه من منزله بحي الحرازات بجدة وسط ظروف غامضة.



وقالت والدة "زياد" في مناشدة تلقتها "سبق": خرج ابني "زياد" البالغ من العمر 16 عاماً من منزلنا بحي الحرازات بجدة عند الساعة السادسة من مغرب الأحد الماضي، ولم يعد للمنزل حتى الآن.



وأضافت: خروجه من المنزل كان من أجل الذهاب إلى البقالة القريبة من المنزل في ذات الحي الذي نسكنه، غير أنه لم يعد، مما اضطرنا إلى إبلاغ الجهات الأمنية التي لاتزال تكثّف بحثها عنه.



وأوضحت أنها ابنها لا يعاني من أيّ اعتلالات نفسية، وكان يرتدي بنطالاً، أسود اللون وفانيلا بيضاء أثناء خروجه.



وناشدت الأم؛ الفرق التطوعية في جدة، وقراء "سبق"، تكثيف البحث عن فلذة كبدها، داعية من يعثر عليه إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل على جوال رقم "0506062656".