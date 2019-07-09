النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خرج ولم يعد.. زياد كانت وجهته الأخيرة بقالة في حرازات جدة

اختفاء غامض والأم تناشد تكثيف البحث عنه: لا يعاني أي اعتلالات

تواصل أسرة الشاب "زياد بن مغرم العمري" ذي الـ 16 عاماً، بحثها عن ابنها المتغيب منذ مغرب الأحد الماضي، بعد اختفائه من منزله بحي الحرازات بجدة وسط ظروف غامضة.

وقالت والدة "زياد" في مناشدة تلقتها "سبق": خرج ابني "زياد" البالغ من العمر 16 عاماً من منزلنا بحي الحرازات بجدة عند الساعة السادسة من مغرب الأحد الماضي، ولم يعد للمنزل حتى الآن.

وأضافت: خروجه من المنزل كان من أجل الذهاب إلى البقالة القريبة من المنزل في ذات الحي الذي نسكنه، غير أنه لم يعد، مما اضطرنا إلى إبلاغ الجهات الأمنية التي لاتزال تكثّف بحثها عنه.

وأوضحت أنها ابنها لا يعاني من أيّ اعتلالات نفسية، وكان يرتدي بنطالاً، أسود اللون وفانيلا بيضاء أثناء خروجه.

وناشدت الأم؛ الفرق التطوعية في جدة، وقراء "سبق"، تكثيف البحث عن فلذة كبدها، داعية من يعثر عليه إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل على جوال رقم "0506062656".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خرج ولم يعد.. زياد كانت وجهته الأخيرة بقالة في حرازات جدة
سبق

تواصل أسرة الشاب "زياد بن مغرم العمري" ذي الـ 16 عاماً، بحثها عن ابنها المتغيب منذ مغرب الأحد الماضي، بعد اختفائه من منزله بحي الحرازات بجدة وسط ظروف غامضة.

وقالت والدة "زياد" في مناشدة تلقتها "سبق": خرج ابني "زياد" البالغ من العمر 16 عاماً من منزلنا بحي الحرازات بجدة عند الساعة السادسة من مغرب الأحد الماضي، ولم يعد للمنزل حتى الآن.

وأضافت: خروجه من المنزل كان من أجل الذهاب إلى البقالة القريبة من المنزل في ذات الحي الذي نسكنه، غير أنه لم يعد، مما اضطرنا إلى إبلاغ الجهات الأمنية التي لاتزال تكثّف بحثها عنه.

وأوضحت أنها ابنها لا يعاني من أيّ اعتلالات نفسية، وكان يرتدي بنطالاً، أسود اللون وفانيلا بيضاء أثناء خروجه.

وناشدت الأم؛ الفرق التطوعية في جدة، وقراء "سبق"، تكثيف البحث عن فلذة كبدها، داعية من يعثر عليه إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل على جوال رقم "0506062656".

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
02:32 PM

خرج ولم يعد.. زياد كانت وجهته الأخيرة بقالة في حرازات جدة

اختفاء غامض والأم تناشد تكثيف البحث عنه: لا يعاني أي اعتلالات

A A A
عبدالرزاق البجالي - جدة
6
5,569

تواصل أسرة الشاب "زياد بن مغرم العمري" ذي الـ 16 عاماً، بحثها عن ابنها المتغيب منذ مغرب الأحد الماضي، بعد اختفائه من منزله بحي الحرازات بجدة وسط ظروف غامضة.

وقالت والدة "زياد" في مناشدة تلقتها "سبق": خرج ابني "زياد" البالغ من العمر 16 عاماً من منزلنا بحي الحرازات بجدة عند الساعة السادسة من مغرب الأحد الماضي، ولم يعد للمنزل حتى الآن.

وأضافت: خروجه من المنزل كان من أجل الذهاب إلى البقالة القريبة من المنزل في ذات الحي الذي نسكنه، غير أنه لم يعد، مما اضطرنا إلى إبلاغ الجهات الأمنية التي لاتزال تكثّف بحثها عنه.

وأوضحت أنها ابنها لا يعاني من أيّ اعتلالات نفسية، وكان يرتدي بنطالاً، أسود اللون وفانيلا بيضاء أثناء خروجه.

وناشدت الأم؛ الفرق التطوعية في جدة، وقراء "سبق"، تكثيف البحث عن فلذة كبدها، داعية من يعثر عليه إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل على جوال رقم "0506062656".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,799
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,616
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,897
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,586

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة